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GOSSIP - LIFESTYLE

Καλλιμάνη: Με καλοκαιρινή διάθεση στο Ηράκλειο

καλλιμανη
clock 14:00 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε στο Ηράκλειο για τη συναυλία της στο θέατρο Τεχνόπολις. Η τραγουδίστρια λίγο πριν τη συναυλία της μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους όπου ποζάρει σε μία ξαπλώστρα φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα.

"Αγαπάτε Καταλλήλους",  έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η τραγουδίστρια, μία από τις πιο δυναμικές φωνές του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ήρθε για μία μοναδική εμφάνιση στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Θέατρο Τεχνόπολις, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 και ξεσήκωσε τους Κρητικούς.

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