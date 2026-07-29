Gov.gr Messenger: Έρχεται το κεντρικό «ψηφιακό ταχυδρομείο»

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Ένα νέο, ενιαίο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων τίθεται σε εφαρμογή. Πρόκειται για το Gov.gr Messenger, του οποίου το θεσμικό πλαίσιο καθορίστηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πλήρης και υποχρεωτική λειτουργία του ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου.

Το σύστημα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως το κεντρικό «ψηφιακό ταχυδρομείο» του Δημοσίου, συγκεντρώνοντας τις ειδοποιήσεις από όλους τους κρατικούς φορείς σε ένα σημείο.

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Πώς θα φτάνουν τα μηνύματα στους πολίτες

Αντί κάθε δημόσια υπηρεσία να επικοινωνεί με διαφορετικό τρόπο, το Gov.gr Messenger θα διακινεί ενημερώσεις μέσω:

Της προσωπικής θυρίδας του πολίτη στο gov.gr

Της εφαρμογής Gov.gr Wallet (με push notifications)

SMS, email ή εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων (ως εναλλακτικά κανάλια αν δεν αναγνωσθεί η αρχική ειδοποίηση)

Για παράδειγμα, αν ένας πολίτης υποβάλει αίτηση για μια ψηφιακή υπηρεσία, θα ενημερώνεται για την εξέλιξή της απευθείας στη θυρίδα του ή στο Wallet. Όλες οι ειδοποιήσεις θα αποθηκεύονται συγκεντρωμένα στην προσωπική θυρίδα του χρήστη.

Αμφίδρομη επικοινωνία και θεματικές ενημερώσεις

Το νέο σύστημα παρέχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Όταν ένας φορέας ενεργοποιεί τη σχετική επιλογή, ο πολίτης θα μπορεί να απαντά απευθείας στο μήνυμα που έλαβε.

Παράλληλα, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους, επιλέγοντας τις θεματικές κατηγορίες ενημερώσεων από τις οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις.

Πότε το μήνυμα ισοδυναμεί με επίσημη επίδοση

Τα μηνύματα του Gov.gr Messenger έχουν κατά βάση ενημερωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση:

Όταν μια ειδοποίηση στη θυρίδα ή στο Gov.gr Wallet περιέχει σύνδεσμο που οδηγεί σε επίσημο έγγραφο εντός της θυρίδας του χρήστη, η ανάγνωση του μηνύματος καταγράφεται ηλεκτρονικά. Υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, η ενέργεια αυτή μπορεί να ισοδυναμεί με επίσημη πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου και να επέχει θέση νόμιμης κοινοποίησης.

Ασφάλεια δεδομένων και διασύνδεση μητρώων

Για την έγκυρη αποστολή των μηνυμάτων, το σύστημα θα πραγματοποιεί αυστηρή ταυτοποίηση του παραλήπτη βάσει ΑΦΜ ή άλλων εθνικών αναγνωριστικών, αντλώντας στοιχεία από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού και την ΑΑΔΕ.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η πλατφόρμα θα διατηρούνται για δέκα έτη, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, ιχνηλασιμότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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