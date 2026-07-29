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GOSSIP - LIFESTYLE

Γραμμέλη: Το «καρφί» για τους wannabe παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους συνεργάτες τους να μιλήσουν

γραμέλη
clock 18:00 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram και τα "έβαλε" με  τους wannabe παρουσιαστές, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα άτομα πρέπει να αναρωτηθούν αν ευθύνονται που πολύς κόσμος έφυγε από την τηλεόραση.

«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία.

Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν την δουλειά τους… To be continued», έγραψε στην ανάρτησή της

γρε

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