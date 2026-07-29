Γραμμέλη: Το «καρφί» για τους wannabe παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους συνεργάτες τους να μιλήσουν

Η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram και τα "έβαλε" με τους wannabe παρουσιαστές, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα άτομα πρέπει να αναρωτηθούν αν ευθύνονται που πολύς κόσμος έφυγε από την τηλεόραση.

«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία.

Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν την δουλειά τους… To be continued», έγραψε στην ανάρτησή της

Image

Διαβάστε επίσης

Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε σε ειρωνικό σχόλιο στο Instagram

Μιχάλης Ιατρόπουλος για τη σύλληψη του γιου του