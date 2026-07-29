Ανδρουλάκης: Βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

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«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.



«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακόμη, επισημαίνει ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

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