Παρολίγο νέα τραγωδία στη Σητεία: Πληροφορίες για δύο τραυματισμένους πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

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Παρολίγο να είχαμε νέα τραγωδία στη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επειχειρούσαν μαζί με άλλους 23 συναδέλφους τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν κοντά στον Αθερινόλακο, παρελήφθησαν εγκαίρως και μεταφέρθηκαν σε Κ.Υ της περιοχής.

Σημειώνεται ότι οι ισχυροί, θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή της Σητείας δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με το πύρινο μέτωπο να πλησιάζει απειλητικά γεωργικές εκτάσεις και ελαιώνες.

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