Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, με τη συμμετοχή δύο Μητροπολιτών στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 19:30, θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, σε συγχοροστασία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 07:00, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, σε συλλειτουργία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, τιμώντας μία από τις μεγάλες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: