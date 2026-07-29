Ρέθυμνο: Τα συλλυπητήρια των πολιτικών για τους δυο νεκρούς πυροσβέστες

Φονική ήταν η πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο, αφού δυο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια των δυο πυροσβεστών και την συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους.

Ν. Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ. «Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 29, 2026

ΝΔ: Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

«Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών» προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους» αναφέρει.

Δήλωση ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών στον Νομό Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών στον Νομό Ρεθύμνου δηλώνοντας: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».

Γιάννης Κεφαλογιάννης για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: «Σήμερα η Κρήτη πενθεί»

Με αφορμή την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα η Κρήτη πενθεί. Δύο άνθρωποι που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους. Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον, προστατεύοντας συνανθρώπους, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο. Η σκέψη μου βρίσκεται πάνω απ' όλα στους δικούς τους ανθρώπους. Στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά, στους συναδέλφους τους που βιώνουν μια απώλεια που δεν μπορεί να απαλύνει κανένα λόγος. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια. Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος. Χρέος να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, να στηρίξουμε όσους επιχειρούν και να τιμήσουμε έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Αιωνία τους η μνήμη».

Ν. Ανδρουλάκης: Βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος

Τη βαθιά οδύνη του εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης «για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

Κυρ. Βελόπουλος: Αυτονόητο χρέος της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια, κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε: «Οι ήρωες πυροσβέστες, ηλικίας μόλις 23 και 27 ετών έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές των αδικοχαμένων παιδιών, στους συγγενείς, στους συναδέλφους τους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε όλους όσοι θρηνούν αυτή την ανείπωτη απώλεια. Η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή ως παράδειγμα θάρρους και καθήκοντος. Είναι αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες και τους οικείους των ηρώων, έμπρακτα και με κάθε τρόπο. Αιωνία τους η μνήμη».

Νίκη: Η πατρίδα θρηνεί δύο νέα παιδιά - Η Πολιτεία οφείλει απαντήσεις

«Βαθιά οδύνη για τον τραγικό χαμό των δύο νέων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο», εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη φονική πυρκαγιά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει. «Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες».

Συλλυπητήριο μήνυμα του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

Σε μήνυμα του για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρει: «Η Κρήτη ολόκληρη πενθεί σήμερα. Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη. Δύο άνθρωποι, δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, λειτούργησαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις περιουσίες, το φυσικό μας περιβάλλον και, πάνω απ' όλα, τις ανθρώπινες ζωές. Η θυσία τους αποτελεί την ύψιστη πράξη προσφοράς προς την κοινωνία και την πατρίδα, αλλά και μια βαρύτατη υπενθύμιση του κινδύνου που διατρέχουν καθημερινά οι άνθρωποι των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η μνήμη τους θα παραμείνει αιώνια και η προσφορά τους ανεξίτηλη».

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