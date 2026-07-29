Παππά: "Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα"

Η Χριστίνα Παππά μέσα από ένα βίντεο στο tik-tok αναφέρθηκε στη μητέρα της και πόσο χειριστική είναι απέναντί της, γεγονός που την «πονάει» και της ρίχνει καθημερινά την ψυχολογία.

«Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ... Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.

«Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».

@christinapappa827 Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει ♬ original sound - skeletons.of.july

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