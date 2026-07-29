Κόλαση στην Κρήτη: Δύο νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο - Εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Κρίσιμη η κατάσταση στη Σητεία

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Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα κατακαίουν το νησί, με τη μεγαλύτερη τραγωδία να εκτυλίσσεται στο νότιο Ρέθυμνο.

Η μάχη με τις φλόγες βάφτηκε με αίμα, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο - Μέτωπο 15 χιλιομέτρων

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.

Οι ριπές του ανέμου φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 100 χλμ. την ώρα, δηλαδή η έντασή τους υπολογίζεται στα 10 μποφόρ.

Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος 15 χιλιομέτρων, έχοντας διασπαστεί σε τρεις κύριες εστίες που κινούνται ανεξέλεγκτα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενεργοποιήσει αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112.

Οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Μέλαμπες και Σακτούρια έχουν ήδη εκκενωθεί, ενώ στάλθηκε κατεπείγουσα οδηγία για την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών από την Αγία Γαλήνη.Επίσης έχει ζητηθεί εκκένωση στους οικισμούς Ορνέ, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Σαχτούρια και Άγιος Γεώργιος.

Από την περιοχή του Αγίου Παύλου έγιναν 29 απεγκλωβισμοί πολιτών δια θαλάσσης, με την βοήθεια του Λ.Σ

Στην περιοχή επιχειρεί μια γιγαντιαία δύναμη από 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, όμως οι ισχυροί άνεμοι και οι πυκνοί καπνοί καθιστούν το έργο τους εξαιρετικά επικίνδυνο.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα εκτυλίσσονται στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 28 και 60 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ανακόψουν τη φωτιά.

«Στον κεντρικό δρόμο που πάει για τις Μέλαμπες. Εκεί πρέπει να εγκλωβίστηκαν», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι σοροί τους μεταφέρθηκαν από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο.

Όπως έκανε γνωστό, δύο εθελοντές πολίτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Συναγερμός στο Λασίθι - Ανάσα από το εργοστάσιο της ΔΕΗ

Την ίδια ώρα, νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Λασίθι, με τη φωτιά να μαίνεται στην Αγία Τριάδα Σητείας.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το μέτωπο απέχει μόλις 500 μέτρα από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν λάβει μήνυμα ετοιμότητας από το 112.

Στο σημείο δίνουν μάχη 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει τις ενεργειακές υποδομές.

Παρολίγο νέα τραγωδία

Όμως κι εδώ παρολίγο να είχαμε νέα τραγωδία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επειχειρούσαν μαζί με άλλους 23 συναδέλφους τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν κοντά στον Αθερινόλακο, παρελήφθησαν εγκαίρως και μεταφέρθηκαν σε Κ.Υ της περιοχής.

Σημειώνεται ότι οι ισχυροί, θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή της Σητείας δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με το πύρινο μέτωπο να πλησιάζει απειλητικά γεωργικές εκτάσεις και ελαιώνες.

Καλύτερη εικόνα στο Μορόνι του δήμου Φαιστού

Μοναδική ακτίνα αισιοδοξίας αποτελεί η κατάσταση στο Μορόνι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση παρουσιάζει πλέον σαφή βελτίωση και τείνει προς οριοθέτηση.

Η άμεση επέμβαση 58 πυροσβεστών με 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα απέτρεψε τα χειρότερα, προστατεύοντας τον οικισμό.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στις Μάλλες Ιεράπετρας, όπου η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.



Oι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές, να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των σωμάτων ασφαλείας.

Η νύχτα προβλέπεται μακρά και δύσκολη.

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