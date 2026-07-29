Βασιλική Αγίου Μάρκου: Περισσότεροι από 44.000 επισκέπτες στην αναδρομική έκθεση «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής»

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό συνεχίζεται στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου-Βασιλική Αγίου Μάρκου η μεγάλη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» που άνοιξε τις πύλες τις στις 12/5 και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2026.



Περισσότεροι από 44.300 κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έχουν μέχρι σήμερα απολαύσει την έκθεση, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς για την πόλη. Η μεγάλη έκθεση, στην οποία ενώνονται για πρώτη φορά τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου και την Πινακοθήκη της πόλης με έργα διάσπαρτα σε μουσεία, συλλογές και οικίες σε όλη την Ελλάδα, οφείλεται στους ιδιώτες, τα μουσεία και τους φορείς που δέχθηκαν να μοιραστούν τα έργα που είχαν στην κατοχή τους και στις συλλογές τους με το ευρύτερο κοινό. Είναι οι παραχωρήσεις τους αυτές που έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης του σημαντικού αφιερώματος στο ζωγραφικό έργο του Θωμά Φανουράκη.



Διατρέχοντας πέντε δεκαετίες της ζωγραφικής του δραστηριότητας, στην έκθεση παρουσιάζεται ένα σύνολο 125 ζωγραφικών έργων του Φανουράκη, από το 1940 όταν επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά τις σπουδές του στην Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών ως το 1984, όταν εγκαταλείποντας τη ζωγραφική, έκλεισε οριστικά το εργαστήριό του στου Μπεντεβή.



Διαρθρωμένη σε πέντε κύριες ενότητες η έκθεση παρακολουθεί το έργο του ζωγράφου, από τα πρώτα βήματά του στην ακουαρέλα κατά την δύσκολη περίοδο της Κατοχής, στους έντονους πειραματισμούς του των δεκαετιών 1950 και 1960, όταν αναζητά όπως πολλοί ομότεχνοί του της ίδιας γενιάς νέους δρόμους, για να φτάσει σταδιακά στα ευρήματα που θα συνθέσουν την ζωγραφική του πρόταση στις δεκαετίες του 1970 και 1980.

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Όπως εξηγεί η επιμελήτρια της έκθεσης, ιστορικός τέχνης, Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου, «στις ζωγραφικές αναζητήσεις του Φανουράκη διαβάζει κανείς την περιπέτεια μίας ολόκληρης εποχής της νεοελληνικής τέχνης που χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση της ‘ταυτότητάς’. Στο έργο του, όπως άλλωστε και σε αυτό πολλών καλλιτεχνών της γενιάς του, η απάντηση έρχεται μέσω ενός εσωστρεφούς και επίμονου διαλόγου με την ίδια τη ζωγραφική τέχνη».



Η συνεργασία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου μαζί με τη συμμετοχή της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης επέτρεψαν να συμπεριληφθεί στην έκθεση το σημαντικό αφιέρωμα-βιντεοπροβολή «Ο Θωμάς Φανουράκης & η τέχνη του Βιβλίου» το οποίο φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Έργο κοινής επιμέλειας της Ντενίζ-Χλόης Αλεβίζου με τον Κώστα Μπουρναζάκη, φωτίζει την λιγότερο προβεβλημένη πτυχή της δραστηριότητας του Θωμά Φανουράκη, στην καλλιτεχνική επιμέλεια και την εικονογράφηση βιβλίων.

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Ο συνοδευτικός δίγλωσσος κατάλογος, με επεξηγηματικά κείμενα και φωτογραφίες όλων των έργων που φιλοξενούνται στην έκθεση, θα προσφερθεί από τον Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και την Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στους ιδιώτες, τα μουσεία και τους φορείς που δάνεισαν τα έργα τους στην έκθεση. Θα διατίθεται για το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της έκθεσης, στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για μία πολυτελή έκδοση, η οποία περιέχει πλήρη τεκμηρίωση της έκθεσης με πρώτη δημοσίευση αρκετών άγνωστων ως σήμερα έργων του σημαντικού καλλιτέχνη. Ο κατάλογος της έκθεσης είναι διαθέσιμος προς πώληση στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης



Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/







«Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» | Αναδρομική έκθεση ζωγραφι-κής | 12 Μαΐου 2026 - 12 Σεπτεμβρίου 2026 | Βασιλική Αγ. Μάρκου, Ηράκλειο

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Διοργάνωση:



Δήμος Ηρακλείου, Αντιδημαρχία Πολιτισμού - Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου



Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός



Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη

Οργάνωση παραγωγής και Συντονισμός έργου για τον Δήμο Ηρακλείου:



Μαριάννα Γιαλύτη, Υπεύθυνη Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου



Οργανωτική Υποστήριξη: Νίκος Τσαγκαράκης

Συντελεστές Έκθεσης



• Επιμέλεια: Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου



• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Μελέτη Φωτισμού: Κωνσταντίνος Περάκης



• Μετάφραση: Δημήτρης Βυτινιώτης



• Γραφιστικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Περάκης



• Εκτυπώσεις: Κύβος, ψηφιακές εκτυπώσεις



• Μεταφορά έργων: ALFA Διαλεκτάκης



• Κατασκευές - Εγκατάσταση: Heraklion Inn



• Ασφάλιση έργων: Karavias Underwriting Agency



• Φωτογράφιση - Βίντεο: Fotomaris

Συντελεστές Έκδοσης



• Επιμέλεια - Κείμενα: Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου



• Μετάφραση κειμένων, φιλολογική επιμέλεια: Δημήτρης Βυτινιώτης



• Φωτογραφίες έργων: Fotomaris Photography, Βασίλης Ταγκούδης, Κώστας Μπουρναζάκης, Αρχεία «Δωρεά Τσέλη Ντουράν» και «Κρήτες Καλλιτέχνες-Ηρακλειώτες Ζωγράφοι», Τμήμα Αρχείων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη



• Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Περάκης



• Επιμέλεια Παραγωγής: ΚΥΒΟΣ Ψηφιακές εκτυπώσεις – Γραφικές τέχνες



• Εκτύπωση: ΚΥΒΟΣ Ψηφιακές εκτυπώσεις – Γραφικές τέχνες

Επικοινωνία & Προβολή: Κωνσταντίνα Χατζάκη, Γραφείο Τύπου Δήμου Ηρακλείου

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στην επίσημη σελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου:

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