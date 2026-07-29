Δεν έχουν τέλος οι ροές: Ακόμα 37 λαθρομετανάστες ανοιχτά της Κρήτης – Ανάμεσά τους και μία γυναίκα

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Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Κρήτη. Νέο περιστατικό σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές το βράδυ, όταν εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε συνολικά 37 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ψαρής Φοράδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται και μία γυναίκα.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό τους, στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά τους. Οι 37 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό, με τις έρευνες να εστιάζουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τυχόν διακινητών που οργάνωσαν το ταξίδι.

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