Παχειά Άμμος: Υψώνει τείχος μετά μουσικής κατά των ΒΑΠΕ - Μεγάλη συναυλία απόψε στον κόμβο

Σε πεδίο μαζικής και δυναμικής περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας μετατρέπεται σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ο στρατηγικός κόμβος της Παχειάς Άμμου στο Λασίθι.

Η τοπική κοινωνία, με τη στήριξη των Επιτροπών Αγώνα Ιεράπετρας και Σητείας κατά των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ), δίνει ηχηρό «παρών» ενάντια στα νέα ενεργειακά σχέδια που απειλούν να μεταβάλουν ανεπανόρθωτα το φυσικό και οικιστικό τοπίο της Ανατολικής Κρήτης.

Το χρονικό της έκρηξης και οι 8 «κόκκινες» τοποθεσίες

Η σπίθα που πυροδότησε τον ξεσηκωμό των κατοίκων ήταν η πρόσφατη ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο της μελέτης για 8 νέα αιολικά πάρκα από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, συνολικής ισχύος 136 MW.

Το έργο προβλέπει την τοποθέτηση 24 θηριωδών ανεμογεννητριών (τύπου Vestas V150).

Οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις εκτείνονται σε ένα τεράστιο γεωγραφικό τόξο των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας:

Από τη Ζάκρο, το Παλαίκαστρο, τη Ζήρο, τον Χανδρά και τους Αρμένους.Μέσω των περιοχών Πεύκοι, Απίδι, Χρυσοπηγή, Ορεινό και Άγιος Ιωάννης, έως το Κάτω Χωριό, το Καβούσι και τις εμβληματικές βουνοκορφές της Θρυπτής. Σσυγκεκριμένα στις θέσεις Αφέντης και Κλήρος.

Καθώς η επίσημη περίοδος της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, οι πολίτες επιδιώκουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, καταθέτοντας μαζικά τις αντιρρήσεις τους.

«Πράσινη ανάπτυξη» ή βιομηχανική αποικιοποίηση;

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης κάνουν λόγο για μια «ανεξέλεγκτη επέλαση» που υποθηκεύει το μέλλον του τόπου. Οι βασικές ενστάσεις των κατοίκων, των παραγωγικών φορέων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων εστιάζουν στα εξής:

Καταστροφή της βιοποικιλότητας

Οι εκτενείς εκσκαφές και οι διανοίξεις δρόμων που απαιτούνται για τη μεταφορά των γιγαντιαίων πτερυγίων θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη διάβρωση του εδάφους και καταστροφή της τοπικής χλωρίδας.

Πλήγμα στην τοπική οικονομία

Η Θρυπτή και οι γύρω περιοχές αποτελούν ζωτικούς χώρους για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τον αναπτυσσόμενο εναλλακτικό τουρισμό. Η μετατροπή των βουνών σε βιομηχανική ζώνη εκτιμάται ότι θα συρρικνώσει αυτές τις δραστηριότητες.

Οπτική και ακουστική όχληση

Το μέγεθος των σύγχρονων ανεμογεννητριών αλλοιώνει ριζικά την αισθητική του κρητικού τοπίου, καθώς οι κατασκευές θα είναι ορατές από μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και από προστατευόμενους αρχαιολογικούς χώρους.

Από την άλλη πλευρά, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και οι υποστηρικτές των επενδύσεων αναφέρουν ότι η ετήσια παραγωγή των πάρκων θα αγγίζει τις 416.976 MWh.

Το επιχείρημα της εταιρείας βασίζεται στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος με καθαρή ενέργεια, συμβάλλοντας στους εθνικούς στόχους για την κλιματική αλλαγή και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες απαντούν ότι η «πράσινη μετάβαση» δεν μπορεί να γίνεται ερημήν τους.

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο στο μικροσκόπιο

Η διαμαρτυρία στην Παχειά Άμμο συμπίπτει χρονικά με τις έντονες συζητήσεις γύρω από το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που προωθεί η κυβέρνηση. Αν και το νέο πλαίσιο εισάγει περιορισμούς (όπως η απαγόρευση αιολικών σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων και αυστηρότερους κανόνες σε ορισμένες ζώνες προστασίας), οι νομικοί σύμβουλοι των επιτροπών αγώνα εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα έργα της ΤΕΡΝΑ προλαμβάνουν ή παρακάμπτουν τις νέες ρυθμίσεις λόγω πρότερης ωριμότητας των αδειών τους.

Μουσική και αντίσταση

Η αποψινή συγκέντρωση, η οποία ξεκινά στις 19:00, δεν έχει μόνο πολιτικό χαρακτήρα αλλά και πολιτιστικό. Μετά τις ομιλίες και την ενημέρωση των πολιτών, θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, όπως οι Μανώλης Παπαδάκης, Βαγγέλης Περάκης, Χαρίλαος Παπαδάκης και το συγκρότημα "Αφιλόξενο Σώμα", στέλνοντας μήνυμα ότι η υπεράσπιση της κρητικής γης είναι υπόθεση πολιτισμού.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Οι Επιτροπές Αγώνα προειδοποιούν ότι η αποψινή κινητοποίηση στην Παχειά Άμμο είναι μόνο η αρχή ενός παρατεταμένου δικαστικού και κινηματικού αγώνα, με σκοπό να μπλοκαριστεί η έκδοση των τελικών περιβαλλοντικών όρων του έργου.

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