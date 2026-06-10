Λασίθι: Ξεσηκωμός ενάντια στις ΒΑΠΕ - Μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία στην Παχειά Άμμο

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει το Λασίθι ενάντια στα σχέδια για ανεξέλεγκτη επέλαση Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ), με αιχμή του δόρατος το νέο μεγάλο έργο 8 αιολικών πάρκων της ΤΕΡΝΑ.

Οι Επιτροπές Αγώνα Ιεράπετρας και Σητείας κατά των ΒΑΠΕ απευθύνουν προσκλητήριο ξεσηκωμού, διοργανώνοντας μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στην Παχειά Άμμο

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Στο μικροσκόπιο 24 γιγάντιες ανεμογεννήτριες

Αφορμή για τη νέα αυτή κινητοποίηση αποτελεί η πρόσφατη ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του σχεδιασμού για 8 νέα αιολικά πάρκα. Η δημόσια διαβούλευση και η κατάθεση σχολίων ολοκληρώνονται στις 17 Ιουνίου, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ημέρες κρίσιμες.

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την εγκατάσταση 24 ανεμογεννητριών-γιγάντων, ισχύος 5,5 MW η καθεμία. Το μέγεθος της παρέμβασης αποτυπώνεται στη γεωγραφική της έκταση, καθώς οι εγκαταστάσεις ξεκινούν ανατολικά από τη Ζάκρο και το Παλαίκαστρο, διασχίζουν τη Ζήρο, τον Χανδρά, τους Αρμένους, τους Πεύκους, το Απίδι, τη Χρυσοπηγή, το Ορεινό, τον Άγιο Ιωάννη, το Κάτω Χωριό και το Καβούσι, για να καταλήξουν στον ορεινό όγκο της Θρυπτής (περιοχές Αφέντης και Κλήρος).

Φόβοι για «κρανίου τόπο» και βαριά βιομηχανοποίηση

Οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, καθώς το έργο δεν περιορίζεται στις ανεμογεννήτριες. Περιλαμβάνει βαριά συνοδά έργα, όπως:

46,15 χιλιόμετρα νέας οδοποιίας

σε παρθένα ορεινά συστήματα.

Εκτεταμένα δίκτυα υπόγειων και εναέριων καλωδίων.

Ανέγερση κέντρων ελέγχου και υποσταθμών ανύψωσης τάσης.

Η Επιτροπή Αγώνα προειδοποιεί ότι η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα μετατρέψει τις προστατευόμενες και ιδιαίτερου κάλλους περιοχές του Λασιθίου από φυσικά οικοσυστήματα σε μια απέραντη, βιομηχανική ζώνη.

Τα ανοιχτά μέτωπα του Λασιθίου

Η Κρήτη και ειδικότερα ο νομός Λασιθίου έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές αιολικής προτεραιότητας, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις των ενεργειακών ομίλων να πέφτουν «βροχή». Πέρα από το έργο της ΤΕΡΝΑ, η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από μεγάλα ενεργειακά πρότζεκτ:

Αρμένοι – Χανδράς:

Σχεδιάζεται η τοποθέτηση 10 ανεμογεννητριών από τον όμιλο Κοπελούζου – ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Παρά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Καρύδι (Υβριδικό Αμαρίου – Σητείας):

Εκκρεμεί η εκδίκαση στο ΣτΕ για την εγκατάσταση 17 επιπλέον ανεμογεννητριών.

Παλαίκαστρο (θέση Φουρνιά):

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το ηλιοθερμικό έργο, το οποίο χωροθετείται ακριβώς πάνω από τον κρίσιμο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Γούδουρας - Αθερινόλακκος:

Στα σκαριά βρίσκεται η δημιουργία κοιλάδας «πράσινου» Υδρογόνου.

Η κινητοποίηση της Κυριακής στην Παχειά Άμμο θεωρείται κομβικής σημασίας, με τους διοργανωτές να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η προστασία του τόπου, των βουνών και των φυσικών πόρων του Λασιθίου αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών.

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