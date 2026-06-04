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ΚΡΗΤΗ
Λασίθι: Γενικός ξεσηκωμός - "Μπλόκο" στις 24 ανεμογεννήτριες που απειλούν τη Θρυπτή
ανεμογεννητριες
clock 12:24 | 04/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Με πρόσχημα την «πράσινη μετάβαση», μια από τις πιο αυθεντικές, ιστορικές και παρθένες περιοχές της Κρήτης  κινδυνεύει να μετατραπεί βίαια σε μια απέραντη, βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας. 

Πρόκειται για την Π.Ε Λασιθίου όπου σ’ ένα μεγάλο μέρος της, αναμένεται η εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών, με την οργή κατοίκων και τοπικών φορέων να ξεχειλίζει.

Ο ξεσηκωμός της τοπικής κοινωνίας είναι ο μόνος δρόμος για να μπει φρένο σε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη το μέλος της Επιτροπής Αγώνα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών, ο Σητειακός κ. Γιάννης Καναβάκης γνωστοποίησε ότι  στις 6.00 το απόγευμα θα γίνει στο Καβούσι Ιεράπετρας  συνάντηση φορέων και συλλογικοτήτων από όλο το νομό, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων κατά της εγκατάστασης βιομηχανικών ανεμογεννητριών στα βουνά, από Παλαίκαστρο έως Θρυπτή.



Η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να είναι κοινή και αποτελεσματική, καθώς ο τόπος κινδυνεύει με καταστροφή, αν παραδοθεί  στους εργολάβους των αιολικών πάρκων. 



Σύμφωνα με τον κ. Καναβάκη, η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προϋποθέτει την χάραξη δρόμων μέσα από τα βουνά με χιλιάδες τόνους μπετόν για τους σιδερένιους  γίγαντες, ξεριζώνοντας  τη σπάνια χλωρίδα και αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα την ταυτότητα του τοπίου.

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