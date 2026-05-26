Λασίθι: Ανάβαση - Διαμαρτυρία στην κορυφή της Θρυπτής κατά των ανεμογεννητριών

Την Κυριακή 31 Μαΐου ο ΕΟΣ Λασιθίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου και ο Φυσιολατρικος ορειβατικός σύλλογος Σητείας διοργανώνουν από κοινού ανάβαση-διαμαρτυρία στον Αφέντη της Θρυπτής "για να βροντοφωνάξουμε την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη καταστροφή απο τα αιολικά πάρκα της ΤΕΡΝΑ", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Θρυπτή είναι μια παρθένα προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 και πολύ σημαντική περιοχή για τα πουλιά IBas Important bird areas.



Η καταστροφή που θα προξενηθεί στην οροσειρά της Θρυπτής θα είναι ανεπανόρθωτη.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΗ ΘΡΥΠΤΗ.



ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000

Πληροφορίες εξόρμησης:



Απόσταση: συνολικά 9 χιλιόμετρα



Υψομετρική διαφορά: 500 μέτρα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4-5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1



Απαραίτητος εξοπλισμός:



ορειβατικά μποτάκια, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιηλιακό, ατομικό φαρμακείο, αντιανεμικό μπατόν, προεραιτικά σακίδιο με προσωπικά είδη, αρκετό νερό, σνακ για ενέργεια, καλή διάθεση και ομαδικό πνεύμα, καλή φυσική κατάσταση.

Σημείο συνάντησης έχει οριστεί η πλατεία του οικισμού της Θρυπτής στις 08:00 το πρωί απ’ όπου θα ξεκινήσει η ανάβαση .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 30-5-2026 επικοινωνώντας με τους συντονιστές ΔΣ ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ & ΔΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

