Ηράκλειο - Αγία Τριάδα: Πάνω από 100 τα ετοιμόρροπα - Δεκάδες οι εστίες ρύπανσης

Σε αναλυτική καταγραφή όλων των ετοιμόρροπων σπιτιών της Αγίας Τριάδας προχώρησε ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής που διαμορφώνει σχετικό φάκελο με σκοπό να τον παραδώσει και να ζητήσει την παρέμβαση της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως προκύπτει είναι περισσότερα από 100 τα σπίτια που εμφανίζουν βαριά προβλήματα ετοιμορροπίας στην ιστορική περιοχή της Αγίας Τριάδας ενώ παράλληλα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μετρήθηκαν και τα εγκαταλελειμμένα σπίτια που έχουν μετατραπεί σε χωματερές και αποτελούν υγειονομικές βόμβες για την ιστορική συνοικία.

Τα στοιχεία που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα σπίτια που είναι γεμάτα σκουπίδια και αποτελούν σοβαρές εστίες ρύπανσης, θα προωθηθούν στο Υγειονομικό της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να αναλάβει δράση, να αποτιμήσει την κατάσταση και να στείλει τα στοιχεία της αυτοψίας στο Δήμο Ηρακλείου ώστε με τη σειρά του να φροντίσει να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος καλείται να ζητήσει Εισαγγελική εντολή και να φροντίσει με τις υπηρεσίες τους τον καθαρισμό των χώρων αυτών διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία.

Σε ό,τι αφορά στα ετοιμόρροπα όπως επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά αποτελούν ανοικτή πληγή και για τη συνοικία της Αγίας Τριάδας αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία της καταμέτρησης που έγινε από τα μέλη του Περιβαλλοντικού Συλλόγου είναι τουλάχιστον 100 τα σπίτια που εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα ετοιμορροπίας.

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις αυτοψίες των μελών του Συλλόγου σε αυτή τη φάση επεξεργάζονται με σκοπό να αποσταλούν στην Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου ώστε να επικαιροποιήσει τις δικές της λίστες.

Τα μέλη του Περιβαλλοντικού Συλλόγου ξεκαθαρίζουν ότι ο Δήμος θα πρέπει άμεσα να κινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες των κτισμάτων προκειμένου να φροντίσουν για την αποκατάσταση των ιδιοκτησιών τους καθώς όσο μένουν ασυντήρητα τα προβλήματα μεγαλώνουν και αποτελούν «βόμβα» στα θεμέλια της δημόσιας ασφάλειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα από τα προβλήματα που έχει διαπιστώσει ο Σύλλογος είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες κτισμάτων τοποθετούν λινάτσες έξω από τα σπίτια τους θέλοντας να δείξουν ότι προχωρούν σε εργασίες αποκατάστασης οι οποίες όμως στην πραγματικότητα δε γίνονται και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ζητά ο Σύλλογος να ελεγχθεί από την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου.

(φωτογραφία αρχείου)

