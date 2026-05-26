Porto Leone: Ο Γιάµαρης εισβάλλει στο σπίτι του Βούλγαρη και ζητά να µάθει από τη Γαλήνη τι της συνέβη

Τι θα δούμε στο Porto Leone;

Επεισόδιο 58ο: Ο Γιάµαρης εισβάλλει στο σπίτι του Βούλγαρη και ζητά να µάθει από τη Γαλήνη τι της συνέβη, πράγµα που εξοργίζει τον Ντίνο. Η Λένα εξηγεί στον Αντρέα την εµπλοκή της Αλεξάνδρας στην απαγωγή του παιδιού και εκείνος της υπόσχεται ότι θα την βοηθήσει. Ο Καπετανάκος ειδοποιείται για την αποθήκη και όταν ο Γιάµαρης µε τους άλλους κάνει έφοδο, την βρίσκουν άδεια. Εξοργισµένος, χτυπά τον Στελάρα και ζητά εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα, η οποία του δηλώνει ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Η Ξένη ειδοποιεί την οικογένεια Βούλγαρη για το που κρατούν το παιδί, ενώ ο Γιάµαρης µαθαίνει από την Καίτη τι έγινε στην αποθήκη με τη Γαλήνη και τον Φαναριώτη, καθώς και δεδομένα που θα τον βοηθήσουν να φτάσει στα ίχνη του.

Διαβάστε επίσης

Δημήτρης Φιλιππίδης για τον πατέρα του: «Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό»

Μενεγάκη για Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»