Κινέζος δισεκατομμυριούχος θέλει να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα ταξιδέψει προς τον Άρη

Η κατάκτηση του πλανήτη Άρη φαίνεται πως περνά πλέον από τα χέρια των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων.

Ο Chun Wang, γνωστός από τον χώρο των crypto, ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε μια από τις πιο φιλόδοξες διαστημικές αποστολές που έχουν σχεδιαστεί ποτέ από τη SpaceX.

Στόχος της εταιρείας του Elon Musk είναι μια επανδρωμένη αποστολή που θα ταξιδέψει μέχρι τον Άρη, θα περάσει κοντά από τον Κόκκινο Πλανήτη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Γη, χωρίς προσεδάφιση.

Η αποστολή θεωρείται δοκιμαστική για τις μελλοντικές πτήσεις που θα επιχειρήσουν να πατήσουν στην επιφάνεια του Άρη και ίσως να ανοίξουν τον δρόμο για τη δημιουργία ανθρώπινης αποικίας.

Το Starship είναι το «κλειδί» για το ταξίδι στον Άρη

Το φιλόδοξο σχέδιο εξαρτάται απόλυτα από το αν το διαστημόπλοιο SpaceX Starship θα αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους με ασφάλεια πέρα από τη γήινη τροχιά.

Η SpaceX συνεχίζει τις δοκιμές του Starship, με την πιο πρόσφατη εκτόξευση του αναβαθμισμένου Starship V3 να πραγματοποιείται στις 22 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η δοκιμαστική πτήση πέτυχε τους περισσότερους στόχους της, πριν το σκάφος καταλήξει σε ελεγχόμενη προσθαλάσσωση και έκρηξη στον Ινδικό Ωκεανό.

Παρότι το Starship δεν έχει μεταφέρει ακόμη ανθρώπους, θεωρείται το βασικό όχημα για τα μελλοντικά σχέδια του Έλον Μασκ σχετικά με τον Άρη.

Από τα crypto στο Διάστημα

Ο Chun Wang δεν είναι άγνωστος στις ιδιωτικές διαστημικές αποστολές. Είχε ήδη συμμετάσχει στην αποστολή Fram2 της SpaceX, η οποία πραγματοποίησε πτήση πάνω από τις πολικές περιοχές της Γης το 2025 με το σκάφος Crew Dragon.

Η εμπειρία αυτή θεωρείται σημαντική για τη συμμετοχή του στην αποστολή προς τον Άρη, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Ο νέος «διαστημικός αγώνας» των δισεκατομμυριούχων

Οι ιδιωτικές διαστημικές πτήσεις έχουν πλέον περάσει σε νέα εποχή. Μετά τις αποστολές της Blue Origin του Jeff Bezos και τις τουριστικές πτήσεις διάσημων προσώπων στο Διάστημα, η αποστολή προς τον Άρη θεωρείται το επόμενο μεγάλο βήμα.

Αν η αποστολή της SpaceX στεφθεί με επιτυχία, ο Chun Wang ίσως γίνει ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην ιστορία που θα ταξιδέψουν προς τον Άρη.

