Ρογδιά: Πανήγυρις του Αγίου Πνεύματος στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και ώρα: 7.30π.μ. θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Εορτής του Αγίου Πνεύματος στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη Ροδιά, με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου.



Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθείσες από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ Ηρακλείου, στη Ροδιά.

