Κρήτη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή η 25χρονη μητέρα της 3χρονης
clock 16:32 | 26/05/2026
newsroom ekriti.gr

Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού. Η ποινή κρίθηκε εκτιτέα και η κατηγορούμενη οδηγείται στη φυλακή.

Η 25χρονη κρίθηκε ένοχη με τη διαδικασία του αυτοφώρου για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης, με ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ και 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Η ίδια αρνήθηκε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Ζήτησε να εκτίσει την ποινή της στη χώρα καταγωγής της, τη Βουλγαρία, αίτημα που σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να γίνει δεκτό.

Όπως ιχυρίστηκε, είπε ψέματα στις αρχικές καταθέσεις της επειδή φοβήθηκε ότι θα της αφαιρέσουν την επιμέλεια των 4 παιδιών της και υποστήριξε ότι η 3χρονη τραυματίστηκε στο σπίτι καθώς έπαιζε με τα αδέλφια της.

Το τρίχρονο κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ ενώ ξεκίνησε και η διαδικασία αφύπνισης με τους γιατρούς να αναμένουν αποτελέσματα μέσα στα επόμενο 24ωρο. Ακόμα, οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά. 

Υπενθυμίζεται ότι αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου ο 26χρονος σύντροφος της από το Πακιστάν, ενώ εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης των δύο για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

