Λασίθι: Πολιτική εκδήλωση από ΚΚΕ και ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στο μνημείο δολοφονημένων στον Κρούστα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μάη η πολιτική εκδήλωση των Κομματικών Οργανώσεων Αγίου Νικολάου του ΚΚΕ και του Παραρτήματος Λασιθίου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, στο Μνημείο Δολοφονημένων στον Κρούστα με το σύνθημα «Τιμάμε τους αλύγιστους της ταξικής πάλης, βαδίζοντας το δρόμο των Κρουστιανών συντρόφων μας, με πιο δυνατό ΚΚΕ παντού!».

Στην ομιλία της στο Μνημείο Δολοφονημένων, η Μαριάνθη Ατσαλάκη, μέλος του ΤΣ Λασιθίου της ΚΝΕ, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η φετινή μας εκδήλωση για τους αγωνιστές και κομμουνιστές από τον Κρούστα και τη γύρω περιοχή συμπίπτει με την επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Η επέτειος αυτή βρίσκει το Κόμμα μας να διεξάγει σταθερά και αποφασιστικά τον αγώνα για τα συµφέροντα της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων, των γυναικών και της νεολαίας, των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, για την ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήµατος, τη συγκρότηση της κοινωνικής συµµαχίας και την οργάνωση της πάλης της µε στόχο την απαλλαγή από την καπιταλιστική εκμεταλλευτική εξουσία, από το σύστημα του κέρδους, για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, τον σοσιαλισµό - κοµµουνισµό.

Για το κέρδος τους βλέπουμε να οξύνονται σήμερα οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη, να φουντώνουν οι εστίες των πολέμων και τα μέτωπα των συγκρούσεων τους, με βασικό άξονα την αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστηµα. Από την ιμπεριαλιστική επέµβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, για την κατάκτηση των κοιτασµάτων πετρελαίου και πολύτιµων πρώτων υλών, μέχρι την επίθεση στο Ιράν και τη γενοκτονία του λαού στη Παλαιστίνη ο κοινός σκοπός τους είναι ένας : ποιος θα ελέγχει τους εμπορικούς δρόμους, ποιος θα βάλει χέρι στο πλούτο των περιοχών και θα εξασφαλίσει για τον εαυτό του τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία. Μέσα στους ανταγωνισμούς αυτούς εντείνεται κι η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους με την αστική τάξη στη χώρα μας να προσπαθεί να πάρει κομμάτι από τη πίτα. Για το κέρδος αυτό μας μπλέκουν όλο και πιο ενεργά στους ματωμένους σχεδιασμούς, παίζοντας ενεργό ρόλο στις επιθέσεις στο Ιράν από τον στρατηγικό σύμμαχο – κράτος του Ισραήλ, σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων και το Κόμμα μας θέτει στόχο να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του να συμβάλει στη πάλη αυτή και να είναι έτοιμο στο κάλεσµα της ιστορίας για το σοσιαλισµό. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό και στις βαθιές του ρίζες στις εργατικές - λαϊκές δυνάµεις και στους αγώνες τους, με ιστορικά κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης τη περίοδο της δεκαετίας 1940 -1950, με την ηρωική αντίσταση του λαού, με πρωτοπόρες δυνάμεις το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ αλλά και την τρίχρονη εποποιία του ΔΣΕ το 1946-1949.

Ο Νομός Λασιθίου ήταν από τις πρώτες περιοχές της κατεχόμενης Ελλάδας, που συγκροτήθηκαν οργανωμένα σώματα αντίστασης. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα, που εξέπεμψε ο μαζικός λαϊκός ξεσηκωμός θέλησαν τα ναζιστικά στρατεύματα να κάμψουν, επιστρατεύοντας για πρώτη φορά το μέτρο των αντιποίνων με τις φρικαλεότητες στη Βιάννο της Ιεράπετρας, στο Κοντομάρι, στη Κάντανο, και σε εκατοντάδες χωριά στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα στη συνέχεια. Σημαντικές μορφές του λαϊκού κινήματος της περιοχής μας είχαν ήδη αντρωθεί στους ταξικούς αγώνες του μεσοπολέμου. Με μπροστάρηδες του κομμουνιστές, έσμιξαν με τις νεότερες γενιές που πήραν μέρος στους απελευθερωτικούς αγώνες της περιόδου 1940 -1950. Στη δική μας περιοχή, στο Ανταρτοχώρι του Κρούστα από τις σπουδαιότερες ήταν η μορφή του κομμουνιστή – λαϊκού αγωνιστή Γιάννη Ρουκουνάκη και της οικογένειάς του, ο οποίος έδρασε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ από το 1933 ως το 1947 που δολοφονήθηκε, ως οργανωτής και καθοδηγητής του λαϊκού απελευθερωτικού αγώνα του τόπου μας.

Χρέος και τιμή αποτελεί για το Κόμμα μας, τις νέες γενιές αγωνιστών, να κρατάμε την κόκκινη κλωστή που δένει το χτες με το σήμερα. Να συνεχίζουμε τον μακρύ, δύσκολο αλλά και σίγουρο δρόμο του αγώνα που άνοιξαν με την περπατησιά τους χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστές πριν από εμάς. Ακριβώς για να δώσουμε όρκο ότι συνεχίζουμε στα σίγουρα χνάρια τους, ότι κάνουμε πιο βαθύ το αποτύπωμα τους!

Οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Η εργατική τάξη κρατάει το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν επιβεβαιώθηκαν όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν για το τέλος αυτής και της δημιουργικής της δύναμης, της ταξικής πάλης. Σήμερα φαίνεται περισσότερο από ποτέ ότι με αυτή τη κινητήριο δύναμη, «κάτι κινείται». Το βλέπουμε κάθε μέρα με τους εργαζόμενους να οργανώνονται στα συνδικάτα συμμετέχοντας όλο και πιο μαζικά στις ζωντανές διαδικασίες του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Φάνηκε στη μάχη που δόθηκε στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ όπου το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ έφτασε στο 27%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών! Φάνηκε στην ΑΔΕΔΥ, όπου οι δυνάμεις του ΚΚΕ πέτυχαν μια ιστορική πρωτιά, γκρεμίζοντας από την πρώτη θέση την παράταξη της ΝΔ. Φάνηκε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Φάνηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στην αγωνιζόμενη νεολαία που σηκώνει το ανάστημά της, αναδεικνύοντας και φέτος την Πανσπουδαστική 1η δύναμη πανελλαδικά στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά αναδεικνύουν ότι, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, οι λαοί έχουν αστείρευτη δύναμη. Αυτό προσπαθεί ο αντίπαλος να καταστείλει. Τις σπίθες και το ρεύμα που μπορεί να τις φουντώσει.

Σήμερα εμπνεόμαστε από το παράδειγμα των αγωνιστών που τιμάμε στο τόπο μας μεταξύ χιλιάδων. Πιάνουμε το κόκκινο νήμα που μας άφησαν οι 200 ήρωες σύντροφοι μας και οι χιλιάδες αγωνιστές, που είτε γράφτηκαν σε μνημεία είτε όχι, είναι κομμάτι της συλλογικής πάλης, της σποράς που άφησαν με το αίμα τους στο χώμα για να θερίσουμε εμείς σήμερα, καταθέτοντας το στο πιο δίκαιο, όμορφο και αναγκαίο αγώνα. Η καλύτερη τιμή για όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να φτιάξουν ένα κόσμο στο μπόι των ονείρων τους, στο μπόι των ανθρώπων, για να ζήσουμε μια μέρα πραγματικά ελεύθεροι, είναι να συνεχίσουμε να συγκρουόμαστε με κάθε τρόπο με το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά φτώχεια, πολέμους κι εκμετάλλευση. Είναι να βαδίζουμε στο δρόμο που περπάτησαν και τίμησαν ως τη τελευταία τους πνοή: αυτόν της ανατροπής μέχρι τη τελική νίκη, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΥΓΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ! ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!»

