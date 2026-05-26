

Βέλγιο: Τέσσερις νεκροί από σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Ανάμεσά τους δύο παιδιά
writer icon newsroom ekriti.gr

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφοδρή σύγκρουση τρένου με σχολικό μίνι λεωφορείο στη Βελγική πόλη Μπούγκενχαουτ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και δύο παιδιά.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το RTL, ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως δύο έφηβοι, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας – που φέρεται να ήταν συνοδός – είναι μεταξύ των θυμάτων. Ο Ζαν-Λουκ Κρουκ χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών. Συνολικά, στο λεωφορείο επέβαιναν εννέα άτομα: Ο οδηγός, μία συνοδός και επτά παιδιά, τα περισσότερα εκ των οποίων φοιτούσαν σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

«Οι πρώτες μου σκέψεις είναι για τα θύματα, αλλά και για τους τραυματίες και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των πληγέντων.

Ο εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας Infrabel, Τόμας Μπάκεν, δήλωσε στο Sky News ότι δεν υπήρξαν θύματα στο τρένο, αλλά ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο επειδή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Ανέφερε ακόμη ότι τα δρομολόγια των τρένων κατά μήκος της γραμμής έχουν πλέον ακυρωθεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/5), όταν τρένο των βελγικών σιδηροδρόμων συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το VRT News, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

