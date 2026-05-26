Βέλγιο: Τέσσερις νεκροί από σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφοδρή σύγκρουση τρένου με σχολικό μίνι λεωφορείο στη Βελγική πόλη Μπούγκενχαουτ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και δύο παιδιά.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το RTL, ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως δύο έφηβοι, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας – που φέρεται να ήταν συνοδός – είναι μεταξύ των θυμάτων. Ο Ζαν-Λουκ Κρουκ χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών. Συνολικά, στο λεωφορείο επέβαιναν εννέα άτομα: Ο οδηγός, μία συνοδός και επτά παιδιά, τα περισσότερα εκ των οποίων φοιτούσαν σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

«Οι πρώτες μου σκέψεις είναι για τα θύματα, αλλά και για τους τραυματίες και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των πληγέντων.

Ο εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας Infrabel, Τόμας Μπάκεν, δήλωσε στο Sky News ότι δεν υπήρξαν θύματα στο τρένο, αλλά ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο επειδή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Ανέφερε ακόμη ότι τα δρομολόγια των τρένων κατά μήκος της γραμμής έχουν πλέον ακυρωθεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/5), όταν τρένο των βελγικών σιδηροδρόμων συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το VRT News, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Ειδικότερα, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 8:15 το πρωί, στη διάβαση του Vierhuizen. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της σύγκρουσης, ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για κλειστή διάβαση τη στιγμή του περιστατικού.

«Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, τα φανάρια κόκκινα» Όπως δήλωσε ο Thomas Baeken, εκπρόσωπος της Infrabel, πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι η διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή του δυστυχήματος. «Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 8:08. Το υλικό δείχνει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια κόκκινα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς συνέβη το ατύχημα· αυτό θα διερευνηθεί από την αστυνομία και την εισαγγελία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το δυστύχημα συνέβη περίπου ένα χιλιόμετρο από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Buggenhout. «Ο μηχανοδηγός είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει και ενεργοποίησε το σύστημα έκτακτης πέδησης, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση», πρόσθεσε ο Baeken. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές, ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Infrabel, «αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους». Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχουτ, όπου σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους οικείους τους. Εύχομαι δύναμη και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους στο σημείο». Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.



Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.



Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026 Οι επιβάτες του τρένου έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο. Περίπου 100 άτομα που επέβαιναν στον συρμό έχουν μεταφερθεί στον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό. Ενα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. «Η Ευρώπη πενθεί με το Βέλγιο», σημείωσε μέσω Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Ανατολικής Φλάνδρας και Φλαμανδικής Βραβάντης έχουν διακοπεί ή παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις, ενώ δρομολογούνται λεωφορεία αντικατάστασης για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

