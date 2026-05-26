ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Απόψε η εκδήλωση για την έμφυλη βία - Μορφές και αντιμετώπιση

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής διοργανώνει απόψε στις 19:00, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4), ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με τίτλο «Έμφυλη Βία: Μορφές & Αντιμετώπιση».

Η έμφυλη και η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν μια βαθιά και ανοιχτή πληγή για την κοινωνία μας. Πρόκειται για μια καθημερινή απειλή που δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Αντίθετα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση, αυστηρή θεσμική θωράκιση, έγκαιρη πρόληψη και, πάνω από όλα, για μια αποτελεσματική και ασφαλή δομή υποστήριξης των θυμάτων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν και να αναλυθούν όλες οι κρίσιμες πτυχές του φαινομένου –η αστυνομική, η νομική, η ψυχοκοινωνική και η πολιτική– μέσα από τις έγκυρες τοποθετήσεις και τις καταθέσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης και διαχειρίζονται τέτοια περιστατικά στο πεδίο.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των πολιτών στη συζήτηση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί συλλογική και αδιαπραγμάτευτη κοινωνική ευθύνη.

Στο πάνελ των ομιλητριών συμμετέχουν:

• Δήμητρα Λιάπη, Υπαστυνόμος Α’, Επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

• Ελένη Πατσάκη, Δικηγόρος, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

• Ελένη Γερακάκη, Κοινωνική Επιστήμονας – Ειδικός Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια, Στέλεχος Υποστήριξης Επιζωσών του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου.

• Μαρία Δαφέρμου, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρώην Γραμματέας Ισότητας.

Στην εκδήλωση θα χαιρετήσει και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, Μαίρη Παχιαδάκη.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος με τους παρευρισκόμενους.

