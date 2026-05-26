Οικολογική βόμβα στον Γιόφυρο: Μαύρισαν τα νερά μέχρι την Αμμουδάρα
clock 15:50 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονη ανησυχία και αναστάτωση έχει προκληθεί στους κατοίκους και τους λουόμενους στο Ηράκλειο, καθώς ο ποταμός στο Γιόφυρο παρουσιάζει έντονη ρύπανση με μαύρα υγρά που καταλήγουν στη θάλασσα.

Το ποτάμι μεταφέρει μεγάλες ποσότητες από σκουρόχρωμα, μαύρα υγρά, που ρέουν προς την παραλία της Αμμουδάρας. Κάτοικοι και λουόμενοι εκφράζουν σοβαρούς φόβους για τη δημόσια υγεία.

Ήδη πραγματοποιείται αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό της ακριβούς πηγής της ρύπανσης. Τα δείγματα θα σταλούν για εξειδικευμένη ανάλυση σε πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο.

