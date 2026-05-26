Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης: Έντονη αντίδραση για το συνέδριο του Economist στα Χανιά

Ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης διατυπώνει έντονα την αντίθεσή του στην πραγματοποίηση του συνεδρίου «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς Μεταμορφώνεται η Κρήτη» που διοργανώνεται την Παρασκευή 29 Μαϊου 2026 στα Χανιά από το powergame.gr και το Economist.

Η ατζέντα του συνεδρίου που προάγει άμεσα την μεταμόρφωση του νησιού σε ενεργειακό κόμβο, ακόμα μαζικότερο τουριστικό προορισμό και κέντρο “ανάπτυξης” χωρίς κουβέντα για περιβαλλοντικές επιπτώσ



εις και φέρουσα ικανότητα μας προκαλεί όχι απλά ανησυχία αλλά και τρόμο. Κατά την πολυετή δράση του ΣΠ.Ο.Κ. έχουμε καταγράψει απ’άκρη σ’άκρη στο νησί μας αναρίθμητες περιπτώσεις τόπων και γαιών που έχουν καταστραφεί ανεπιστρεπτί, με ανεξέλεγκτη διάνοιξη δρόμων, ρύπανση των υδάτων, εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα, υποβάθμιση του τοπίου και της αγροτικής γης κ.α.. Αυτές οι εικόνες, δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε άγνωστες παρά τα απόνερα επενδύσεων και ανάπτυξης που γίνονται βιαστικά, χωρίς έλεγχο και δίχως ουσιαστικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ξέρουμε ότι το νησί μας έχει οικολογικά όρια και ότι πρέπει να τα σεβαστούν όσοι σχεδιάζουν πάνω του.







Καλούμε τους συμπολίτες μας να ενημερωθούν για την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως διαφαίνεται από τους στόχους του συνεδρίου του Economist το οποίο προκλητικά ανακοινώνουν οι πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας. Χωρίς καμία αιδώ, σε αυτό το συνέδριο κεκλεισμένων των θυρών, και με παρουσία εκπροσώπων μερικών από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds παγκοσμίως θα αποφασίσουν το μέλλον του τόπου μας, χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς εμάς.







Απέναντι σε αυτή την απειλή και πρόκληση συντασσόμαστε με χιλιάδες πολίτες αυτού του νησιού, όπως εκπροσωπούνται από τις πάνω από 130 συλλογικότητες που συμμετέχουν στην διαμαρτυρία. Ο ΣΠ.Ο.Κ. στηρίζει και θα συμμετάσχει στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Χανιά, στο Αρσενάλι, την Παρασκευή 29 Μάη 2026 στις 09.00. Διεκδικούμε μια άλλη προσέγγιση για το μέλλον μας, όπου η προοπτική ανάπτυξης περνάει μέσα από λέξεις όπως φύση, πολιτισμός, άνθρωπος.

