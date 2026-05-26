Κρήτη: Πήγαν για τον καυγά των γειτόνων και βρήκαν όπλα
clock 09:55 | 26/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στο Καστέλι Κισσάμου ένα επεισόδιο έντασης ανάμεσα σε δύο άνδρες πήρε απρόσμενη τροπή, όταν η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως παράνομο οπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες ανάμεσα σε έναν 60χρονο Έλληνα και έναν 69χρονο αλλοδαπό. Για τον αρχικό καβγά οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να καταγράψουν τι είχε συμβεί.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια στους χώρους διαμονής των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοικία του 60χρονου μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα πιστόλι καθώς και ένα όπλο φωτοβολίδας καθώς και φυσίγγια.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν άμεσα στη σύλληψή του για παράνομη οπλοκατοχή.

