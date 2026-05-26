Χρίστος Δήμας: Τελευταία εκκρεμότητα αυτοκινητοδρόμου ο ΒΟΑΚ - Το 2030 η ολοκλήρωσή του

Για τα μεγάλα έργα υποδομών, την πορεία του ΒΟΑΚ, του Ε65 και των επεκτάσεων του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, το βράδυ της Δευτέρας (25/05), φιλοξενούμενος στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk”. Στην ίδια συνέντευξη παραδέχτηκε ότι υπάρχει έλλειψη οδηγών στα λεωφορεία, ενώ σχολίασε τα νέα κόμματα πού ιδρύουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι μας καθυστερούν στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μας διαφοροποιούν και από άλλες χώρες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάδειξη της πολιτικής μας κληρονομιάς, άρα ζητήματα τα οποία προκύπτουν με την αρχαιολογία. Πολλές φορές μάλιστα στον αρχικό σχεδιασμό των έργων δεν γνωρίζουμε τι θα βρούμε, τι θα αντιμετωπίσουμε, τι ευρήματα θα θα υπάρχουν.

Δεν είναι ο μοναδικός προφανώς, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σε άλλες περιπτώσεις έχει να κάνει με θέματα απαλλοτριώσεων, τα οποία είναι θέματα τα οποία υπάρχουν σε όλες τις χώρες ή ακόμα και ζητήματα μετακίνησης δικτύων, τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν.



Όμως, σε ότι όσον αφορά την κοστολόγηση σε σχέση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, είμαστε σε πολύ καλύτερες τιμές και ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, το κομμάτι της Ολυμπίας Οδού, το οποίο εγκαινιάσαμε το 2025. Εκεί, από τη στιγμή που δημοπρατήθηκε το έργο και συμβασιοποιήθηκε, ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος παραδόθηκε εντός τριών χρόνων και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Θέλω να καταλήξω στο ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα σε αρκετά δημόσια έργα. Το κάθε έργο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε γενικό βαθμό, όμως νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξομαλυνθεί τα πράγματα.

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο ιδεατό επίπεδο; Όχι, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας συντονισμός, μια πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού στα θέματα που αφορούν την αρχαιολογία και μια πολύ καλή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται πλέον στην υλοποίηση των έργων.

Νομίζω ότι είναι θέμα συντονισμού και το γεγονός ότι έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες, αλλά πλέον τόσο ως Πολιτεία όσο και οι Διευθύνσεις Υπηρεσίες και οι ανάδοχοι έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην υλοποίηση των έργων.»

«Τελευταία εκκρεμότητα αυτοκινητοδρόμου ο ΒΟΑΚ»

Για τον ΒΟΑΚ, τον οποίο χαρακτήρισε «τελευταία εκκρεμότητα αυτοκινητοδρόμου που έχει η Πολιτεία στη χώρα», ο υπουργός ανέφερε: «Πέραν του ότι μέσα σε ένα χρόνο υλοποιήσαμε έργα οδικής ασφάλειας (διαχωριστικοί κώνοι, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις, φωτισμός) τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι, σε μήκος 131 χιλιομέτρων, έχουμε ήδη ανοίξει εργοτάξια στις τρεις παρακάμψεις των πόλεων, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης είναι το 2030.»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο Χρήστος Δήμας δήλωσε ότι το τελευταίο τμήμα του, από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά, μήκους 45 χιλιομέτρων, έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης, ο υπουργός σημείωσε ότι «η επέκταση στην Καλαμαριά έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, καλώς εχόντων των πραγμάτων τέλη Ιουλίου, θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, με πέντε νέους σταθμούς» ενώ για τις υπερυψωμένες λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι «υπολογίζουμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν θα έχουμε απρόοπτα, περίπου σε έναν χρόνο θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία».

«Προχωρά η γραμμή 4 του Μετρό»

«Το κυκλοφοριακό δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ενός υπουργείου, προφανώς ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο μετροπόντικας ολοκλήρωσε τη διαδρομή από τη Λεωφόρο Κατεχάκη προς το φρέαρ του Ευαγγελισμού και ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Βεΐκου με προορισμό και πάλι το φρέαρ το Ευαγγελισμού. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει την Κυψέλη, αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες με σαθρά εδάφη και καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του.

«Υπάρχει έλλειψη οδηγών στα λεωφορεία»

«Τα τελευταία τρία χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει υλοποιηθεί η μεγαλύτερη αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για όλους», σημείωσε ο υπουργός ενώ ανέφερε ότι «Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και για να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής.

Όμως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι η εύρεση οδηγών. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε πλήθος οδηγών που χρειαζόμαστε και συνεχίζουμε να κάνουμε διαγωνισμούς ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τους οδηγούς που απαιτούνται ώστε να κάνουν κανονικά τις βάρδιες τους, χωρίς περισσότερες βάρδιες.

Για την αεροναυτιλία, ο Χρίστος Δήμος τόνισε ότι «έχουμε συστήματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Προφανώς όμως κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα και έχουμε εξασφαλισμένους και τους πόρους για να έχουμε τα πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Στόχος η αυτοδυναμία»

Ερωτώμενος για το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη (26/05) ο Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός απάντησε:

«Αρχικά, σε μια δημοκρατία όλοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν τα πολιτικά τους κόμματα. Εγώ θα περίμενα από τον κύριο Τσίπρα, που έχει μάθει από τα πέντε χρόνια της πρωθυπουργίας, να μιλούσε για πολιτικά ζητήματα και κάποια θέματα πολύ ουσιαστικά. Για παράδειγμα εάν ήθελε πράγματι να αποδείξει ότι δεν είναι ο ίδιος με τον κ. Τσίπρα του 2015, θα περίμενα να έρθει τώρα που έχουμε τη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος και να ψηφίσει υπέρ της άρσης του μονοπωλίου των κρατικών πανεπιστημίων.

Στην ερώτηση αν βλέπει δυνητικούς κυβερνητικούς εταίρους στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις εκλογές και χωρίς αυτοδυναμία, ο Χρίστος Δήμας απάντησε: «Κατ’ αρχάς, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 άρα έχουμε σημαντικό πολιτικό χρόνο μπροστά μας.

Δεύτερον, να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι απλώς μια φωτογραφία της στιγμής. Εμείς ως κυβέρνηση είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να τηρήσουμε στο ακέραιο τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις μέχρι τις εκλογές. Και εκεί πέρα πράγματι θέλουμε να αξιολογηθούν από τους συμπολίτες μας.

Στόχος είναι η αυτοδυναμία. Όπως και στις εκλογές του 2023, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορετικά ποσοστά για το κάθε κόμμα και τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό στην πραγματικότητα.

Το ερώτημα λοιπόν αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε πολύ πιο ρεαλιστικά μετά από μία εκλογική αναμέτρηση.»

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε: «Εγώ πιστεύω στα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν θέσεις, αρχές και πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, ακούσαμε γενικόλογα. Ίσως να είναι λίγο νωρίς.

Εμάς δεν μας ανησυχεί η δημιουργία κανενός πολιτικού κόμματος, όμως για το συγκεκριμένο κόμμα θα ήθελα να ακούσω τι πρεσβεύει και ποιες είναι οι πολιτικές που θα μπορέσουν να πετύχουν κάποιους άλλους στόχους που έχουν τεθεί.

πηγή: Ertnews

