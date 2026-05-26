Ουκρανία: Νέα ρωσικά χτυπήματα

Το βράδυ της Δευτέρας τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές της δυτικής και της ανατολικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμη 15.

Στην Οδησσό, υποδομή καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας λίγο αργότερα ότι ο ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην επιδρομή υπέκυψε.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Κραματόρσκ χθες βράδυ όταν βόμβες «ολίσθησης»–εφοδιασμένες με πτερύγια, που επιτρέπουν σε βομβαρδιστικά να κάνουν ρίψεις από μεγαλύτερες αποστάσεις–έπληξαν την πόλη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 8χρονο παιδί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις ρωσικές επιδρομές στην πόλη χθες.

