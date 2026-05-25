Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν εμφανίστηκε με το «φόρεμα της εκδίκησης»

Σε δημοπρασία βγαίνει το αυτοκίνητο που μετέφερε τηνπριγκίπισσα Νταϊάναστην πιο εμβληματική της εμφάνιση με το «φόρεμα της εκδίκησης».







Το ενδιαφέρον των συλλεκτών στρέφεται στο ιστορικό αυτοκίνητο που συνδέθηκε με μία από τις ιστορικές εμφανίσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς η Jaguar XJ40 Sovereign που τη μετέφερε το 1994 στη γκαλερί Serpentine του Λονδίνου πρόκειται να βγει σε δημοπρασία.







Όταν γίνεται αναφορά στο περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα, οι περισσότεροι θυμούνται την πριγκίπισσα με τη μαύρη εφαρμοστή δημιουργία, το βαθύ ντεκολτέ και το τσόκερ με μαργαριτάρια και ζαφείρια. Πλέον, όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο αυτοκίνητο που τη συνόδευσε εκείνη τη βραδιά.







Η σκούρα πράσινη Jaguar παραδόθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον το 1994 και χρησιμοποιήθηκε για τις προσωπικές μετακινήσεις της πριγκίπισσας. Παρέμεινε στη διάθεση της βασιλικής οικογένειας έως το 1997, ενώ στη συνέχεια πέρασε στον σημερινό ιδιοκτήτη της, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο της Νταϊάνα.

Σύμφωνα με το T&C, η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται από 50.000 έως 150.000 λίρες (67.043 έως 201.128 δολάρια).







Η Jaguar έγινε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα αυτοκίνητα παγκοσμίως στις 29 Ιουνίου 1994, όταν μετέφερε την πριγκίπισσα σε εκδήλωση που συνέπεσε με την τηλεοπτική συνέντευξη του τότε πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία είχε παραδεχτεί δημόσια την απιστία του. Εκείνη τη βραδιά, η Νταϊάνα εμφανίστηκε με τη βελούδινη δημιουργία της σχεδιάστριας Κριστίνα Σταμπολιάν, την οποία είχε αγοράσει από το 1991, αλλά δεν είχε φορέσει μέχρι τότε, θεωρώντας την ιδιαίτερα τολμηρή.

