Πακιστάν: Πάνω από 30 νεκροί μετά από βομβιστική επίθεση σε τρένο

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τρένο στο νοτιοδυτικό Πακιστάν την Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα, στην τελευταία επίθεση την οποία ανέλαβαν οι αυτονομιστές μαχητές του Μπαλουχιστάν.



Δύο αξιωματούχοι της επαρχίας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν τις πληροφορίες, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 30.



Τουλάχιστον 24 άνθρωποι αναφέρθηκαν αρχικά ως νεκροί την Κυριακή, αφού ένας βομβιστής αυτοκτονίας έριξε ένα αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά στο τρένο.

Το αυτοκίνητο-βόμβα έπληξε ένα λεωφορείο που μετέφερε προσωπικό ασφαλείας του Πακιστάν και τις οικογένειές τους στην πρωτεύουσα της επαρχίας Κουέτα.

Η κυβέρνηση και ο στρατός του Πακιστάν δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημο απολογισμό των νεκρών από την επίθεση, η οποία ήταν η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων σε τρένα, δυνάμεις ασφαλείας και υποδομές.

Ανάληψη ευθύνης από τον BLA



Ο Στρατός Απελευθέρωσης των Μπαλούχ (BLA) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και την περιέγραψε ως βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό.

Η αυτονομιστική ομάδα μάχεται εδώ και δεκαετίες για την εκμετάλλευση των περιφερειακών πόρων στην πλούσια σε ορυκτά επαρχία, λέγοντας ότι οι ντόπιοι στερούνται το μερίδιό τους.

Το Μπαλούχιστάν, το οποίο συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν, φιλοξενεί κινεζικά αναπτυξιακά έργα και το λιμάνι Γκουαντάρ σε βαθιά νερά.

Το τρένο μετέφερε επιβάτες από την περιοχή του στρατωνίου της Κουέτα για να συνδεθούν με το Jaffar Express καθώς ταξίδευαν στις πόλεις τους για να γιορτάσουν το Eid al-Adha, δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος.

Η έκρηξη εκτροχίασε τη μηχανή και τρία βαγόνια, ενώ δύο βαγόνια ανατράπηκαν, δήλωσε το υπουργείο σιδηροδρόμων του Πακιστάν.



Εικόνες από το σημείο έδειχναν καμένα οχήματα, αναποδογυρισμένα φορεία, κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών, στριμμένα μέταλλα και συντρίμμια διάσπαρτα κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, με φωτιά και καπνό να ανεβαίνει ακόμα από τα συντρίμμια.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, μαχητές του BLA κατέλαβαν το Jaffar Express που μετέφερε στρατιώτες του στρατού και πήραν εκατοντάδες ομήρους πριν μια στρατιωτική επιχείρηση τερματίσει την ολοήμερη αντιπαράθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 21 ομήρων, τεσσάρων στρατιωτών και και των 33 επιτιθέμενων.

Νωρίτερα φέτος, οι πακιστανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι σκότωσαν 145 μαχητές αφού η ομάδα πραγματοποίησε συντονισμένες επιθέσεις σε όλη την επαρχία, σκοτώνοντας σχεδόν 50 άτομα.

Πηγή: Reuters

