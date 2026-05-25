Τουρκία: Το πραξικόπημα Ερντογάν για την ηγεσία της αντιπολίτευσης, τα επεισόδια και ο διωγμός Οζέλ

Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνει η Τουρκία με το πραξικόπημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την καθαίρεση του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, να αποτελεί θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη.

Αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα, μετά από δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον επικεφαλής Οζγκιούρ Οζέλ ώστε στη θέση να επανέλθει ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η αστυνομία πέρασε από τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί και στη συνέχεια έκανε χρήση χημικών και σπρέι πιπεριού κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο της Άγκυρας.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «10 Παντού» η ανταποκρίτρια του Open, Μαρία Ζαχαράκη, η εντολή στην αστυνομία να εισβάλει στο κτίριο και να πετάξει έξω τον Οζέλ δόθηκε από τον ίδιο τον Κιλιτσντάρογλου. Σε μια συμβολική κίνηση, ο Οζέλ έσκισε την κλήτευση για έξωση με μανία και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω σε μια αύρα της αστυνομίας που βρισκόταν έξω από τα γραφεία, προκειμένου να αποτρέψει επεισόδια μεταξύ υποστηρικτών του και υποστηρικτών του Κιλιτσντάρογλου.

«Πιόνι του Ερντογάν η αντιπολίτευση»

Διαδηλωτές πραγματοποίησαν χθες πορεία διαμαρτυρίας προς το Κοινοβούλιο, ενώ σε δηλώσεις του πάνω σε ένα ανοικτό λεωφορείο, ο Οζέλ κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι η αντιπολίτευση είναι ουσιαστικά πιόνι του με έναν διορισμένο από αυτόν αρχηγό.

Ο επικεφαλής του CHP συμμετείχε στην πορεία περπατώντας μαζί με το πλήθος 6 χιλιόμετρα υπό καταρρακτώδη βροχή, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Διαδηλώσεις αναμένεται να γίνουν και σήμερα σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας, σε μια περίοδο που η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας είναι ιδιαίτερα έκρυθμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα - Εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων

Κρήτη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα απάτης - μαμούθ με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Τρόμος στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε με χημική ουσία εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο 10δες άνθρωποι