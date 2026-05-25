Ηράκλειο: Αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Βρετανού Πρέσβη με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη

Ο Βρετανός Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, Matthew Lodge, επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Σε θερμό κλίμα, ο Βρετανός Πρέσβης, που γνωρίζει Ελληνικά, αποχαιρέτησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης καθώς μετά από 5 χρόνια παρουσίας στην χώρα μας αποχωρεί από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Ο κ. Matthew Lodge, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Αρναουτάκη για την άριστη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, ενώ στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, ευχαρίστησε επίσης και όλους τους Κρητικούς για τα αισθήματα φιλίας και φιλοξενίας που δείχνουν στους Βρετανούς επισκέπτες στο νησί μας.

Παράλληλα ευχαρίστησε για την άρτια οργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων για την 85η επέτειο από την Μάχη της Κρήτης στα Χανιά όπου παραβρέθηκε και η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Άννα και ο Σερ Sir Tim Laurence.

Ο Αρναουτάκης, από την πλευρά του, ευχήθηκε εγκάρδια στον κ. Matthew Lodge καλή συνέχεια στη διπλωματική του σταδιοδρομία.

