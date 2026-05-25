Νίκος Ανδρουλάκης: Οι τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό

«Παλεύουμε για αυτή την αλλαγή στο δημογραφικό, με δίκαιη Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την Εθνική Κυριαρχία. Για εμάς είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας και έχουν σχέσεις αμφίδρομες. Ας κάνουμε την Πολιτική Αλλαγή πράξη. Με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, αξιόπιστο και πατριωτικό», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει, πλέον, υπαρξιακές διαστάσεις και για το ΠΑΣΟΚ « δεν είναι σημαία ευκαιρίας, καθώς αποτελεί καθοριστικό συντελεστή εθνικής ισχύος. Είναι βασική προϋπόθεση για την παραγωγική, κοινωνική και πολιτισμική αναγέννηση της χώρας».

«Φιάσκο το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ»

Επέκρινε έντονα τη Νέα Δημοκρατία για το ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. «Το είδαμε με το φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ. Το είδαμε με μέτρα – παρωδία, όπως τα φορολογικά κίνητρα σε νέους έως 25 ετών, τη στιγμή που η συντριπτική τους πλειοψηφία ζει ακόμη στο παιδικό της δωμάτιο και εργάζεται σε δουλειές του ποδαριού. Το βλέπουμε με την ελλιπή στήριξη της Πολιτείας στις νέες οικογένειες, καθώς χιλιάδες παιδιά μένουν κάθε χρόνο εκτός παιδικών σταθμών», συμπλήρωσε.

Οι 3 πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλυσε τη πρόταση του κόμματός του για την αντιμετώπιση του οξυμένου κοινωνικού ζητήματος συρρίκνωσης του πληθυσμού, την οποία είχε παρουσιαστεί πέρσι στα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. « Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Θα σας παρουσιάσω τους βασικούς πυλώνες, εναρμονισμένο με τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας», οι οποίοι αφορούν:

«Ο πρώτος πυλώνας είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Στόχος είναι η συγκράτηση του πληθυσμού και τα ισχυρά κίνητρα για τη μετεγκατάσταση. Εμείς χαρτογραφήσαμε τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού ξεχωριστά», τόνισε.

«Δεύτερος πυλώνας, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Καταθέσαμε πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή 4ήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Αυτό το μέτρο είναι θεμέλιο για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και σύγχρονης ζωής. Η ενεργός συμμετοχή και του πατέρα στην εφαρμογή. Οδηγεί σε νέες γεννήσεις. Προτείνουμε ταμείο αλληλεγγύης γενεών από τα έσοδα εξόρυξης των υδρογονανθράκων», επισήμανε, μεταξύ άλλων.

«Τρίτος πυλώνας: παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Το 50% του πληθυσμού στοιβάζεται σε λιγότερο από το 2% της επιφάνειας. Τα τελευταία χρόνια η στέγη έγινε μπίζνα. Το κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων είναι η στέγαση των νέων ζευγαριών. Εμείς απαντάμε με το Gen Rent», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι είναι « ιστορικό χρέος να καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντιστρέψουμε την πληθυσμιακή συρρίκνωση της Ελλάδας. Είναι θέμα εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό. Κάποτε μέσα στα μνημόνια είχα ρωτήσει τον αρμόδιο επίτροπο, πως σχεδιάζεται το οικονομικό μέλλον της χώρας από τα μνημόνια, όταν σε αυτά δεν περιέχεται ο συντελεστής της δημογραφικής κρίσης. Η απάντηση ήταν απλή: αλλάξτε τον τρόπο διανομής των δημοσιονομικών εσόδων. Ρίξτε μεγαλύτερο βάρος στις νεότερες γενιές».

