Κόντρα κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τους υδρογονάνθρακες μετά την αποχώρηση ExxonMobil από την Κρήτη

Στα ''πυρά'' του ΠΑΣΟΚ για τους υδρογονάνθρακες, μετά την απόφαση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy να επιστρέψει το θαλάσσιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης», απαντά η κυβέρνηση, επιμένοντας ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας όχι μόνο δεν ακυρώνεται, αλλά περνά στο επόμενο στάδιο.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για «αλυσίδα αποτυχιών» και ζητά απαντήσεις για την Κρήτη, η κυβέρνηση αντιτείνει ότι η ExxonMobil, μαζί με Energean και HELLENiQ Energy, προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό της πρώτης υπεράκτιας ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η γεώτρηση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, στο Block 2, ενώ στις 15 Απριλίου 2026 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της Energean, ως operator της κοινοπραξίας, και της Stena Drilling. Το ΥΠΕΝ χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη «ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης» προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα.

Γιατί επιστράφηκε το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης



Για το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, το υπουργείο επισημαίνει ότι η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες και ενημέρωσε εγκαίρως την ΕΔΕΥΕΠ ότι δεν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Όπως εξηγεί, η συνέχιση του έργου θα απαιτούσε υψηλό κόστος για τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες και επιπλέον δύο έως τρία χρόνια μέχρι να ληφθεί απόφαση για πιθανή γεώτρηση. Αντί αυτού, οι εταιρείες επέλεξαν να προχωρήσουν άμεσα στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ



Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ «πριν λίγες εβδομάδες πανηγύριζε» για νέες συμβάσεις μίσθωσης, τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξέλιξη «στην αντίθετη κατεύθυνση».

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους αποχώρησης της κοινοπραξίας από το μπλοκ της Κρήτης και κάνει λόγο για καθυστερήσεις και απουσία συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής.

«Συνηθισμένη πρακτική» των μεγάλων εταιρειών



Το ΥΠΕΝ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αποτυχίας, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν συνηθισμένη πρακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες αναδιατάσσουν δυναμικά το χαρτοφυλάκιό τους διεθνώς.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει νέες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, ώστε να διατηρηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Κρήτης και να προσελκυστούν νέοι επενδυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα - Εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων