Τρέξιμο vs Περπάτημα: Ποιό είναι το πραγματικό ελιξίριο νεότητας μετά τα 50;

Το περπάτημα είναι η ασφαλέστερη και πιο προσιτή επιλογή

για τους περισσότερους ανθρώπους μετά τα 50, αλλά το τρέξιμο προσφέρει ανώτερα καρδιαγγειακά οφέλη

αν το μυοσκελετικό σας σύστημα το επιτρέπει. Η ιδανική επιλογή εξαρτάται αποκλειστικά από τη φυσική σας κατάσταση, το ιστορικό τραυματισμών και τους προσωπικούς σας στόχους.

Πότε να επιλέξετε το περπάτημα

Image

Αν ξεκινάτε τώρα

: Ιδανικό αν είχατε πολυετή αποχή από τη γυμναστική.

Προβλήματα στις αρθρώσεις

: Αν έχετε οστεοαρθρίτιδα ή ευαίσθητα γόνατα και μέση.

Αυξημένο σωματικό βάρος

: Μειώνει την καταπόνηση στα πέλματα και τα γόνατα.

Διαχείριση άγχους

: Προσφέρει πνευματική διαύγεια χωρίς σωματικό στρες.

Image

Πότε να επιλέξετε το τρέξιμο

Καλή μυοσκελετική υγεία

: Αν δεν έχετε ενεργούς τραυματισμούς ή χρόνιους πόνους.

Έλλειψη χρόνου

: Προσφέρει τα ίδια οφέλη με το περπάτημα στο μισό χρόνο.

Βελτίωση αντοχής

: Αν θέλετε να προκαλέσετε το καρδιαγγειακό σας σύστημα.

Προστασία οστών

: Οι κραδασμοί, όταν γίνονται σωστά, δυναμώνουν τον σκελετό.

Η Χρυσή Τομή: Η Μέθοδος Run-Walk

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το τρέξιμο, μην ξεκινήσετε απότομα. Χρησιμοποιήστε εναλλαγές:

Περπατήστε για 5 λεπτά ως προθέρμανση.

Image

Τρέξτε με πολύ χαλαρό ρυθμό για 1 λεπτό.

Περπατήστε για 2 λεπτά για να ανακτήσετε την αναπνοή σας.

Επαναλάβετε για 20-30 λεπτά συνολικά.

3 Κανόνες Ασφαλείας για Άνω των 50

Ιατρικός έλεγχος

: Κάντε ένα καρδιολογικό check-up (τεστ κοπώσεως) πριν αυξήσετε την ένταση.

Κατάλληλα παπούτσια

: Επενδύστε σε αθλητικά με καλή απορρόφηση κραδασμών.

Αποκατάσταση

: Το σώμα μετά τα 50 χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει. Μην τρέχετε καθημερινά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί να ξεκινήσετε την άσκηση σήμερα και όχι τη Δευτέρα!