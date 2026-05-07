Γιατί να ξεκινήσετε την άσκηση σήμερα και όχι τη Δευτέρα!

Μην ξεκινήσεις από Δευτέρα, ξεκίνησε τώρα! Βγες στο πάρκο, περπάτησε, τρέξε, ξεκίνα να κάνεις λίγες ασκήσεις στο σπίτι σου. Επίλεξε την άθληση ακόμη και στην πιο απλή μορφή της για την υγεία σου σήμερα, για έναν καλύτερο εαυτό αύριο και ως αντίδραση για όσα δεν είχες καταφέρει να κάνεις για το σώμα σου και την ψυχή σου έως τώρα. Σου υπόσχομαι ότι θα ανακαλύψεις πολλά οφέλη…

Ευεξία

Έχεις νιώσει το συναίσθημα αυτό μετά από μια έντονη προπόνηση; Εθίσου σε αυτό! Μέσω της συνήθειας θα δεις πως η άσκηση θα γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς σου και θα αρχίσεις να απολαμβάνεις όλα τα οφέλη της. Ο ύπνος σου θα είναι ήρεμος, το άγχος σου ελεγχόμενο, η ενέργειά σου ανεβασμένη, θα έχεις ένα αίσθημα εγρήγορσης που το είχες ξεχάσει κάπου στην παιδική σου ηλικία.

Η αυτοπεποίθησή σου θα αρχίσει να ανεβαίνει. Θα αυξηθεί η ερωτική σου διάθεση. Θα έχεις μεγαλύτερη διαύγεια και καλύτερη μνήμη. Το χαμόγελό σου θα σε συντροφεύει περισσότερο. Στο μεταξύ θα αρχίσεις να αναζητάς την επόμενη προπόνησή σου και δε θα αργήσει να γίνει αναπόσπαστο μέρος των συζητήσεών σου, γιατί πολύ απλά θα αγαπήσεις τη γυμναστική μέσα από τα οφέλη της.



Το γνωρίζεις ότι στην χώρα μας, πρώτα σε συνταγογράφηση είναι τα ψυχοφάρμακα; Τη στιγμή μάλιστα που στο εξωτερικό οι γιατροί συστήνουν άθληση και σαν τελευταία λύση τη φαρμακευτική αγωγή.

Υγεία

Δε σου αρκούν τα προαναφερόμενα; Τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και «σε όποιον αρέσουμε»; Αυτό εννοείται, εδώ όμως μιλάμε για την υγεία μας, για την ζωή μας την ίδια… κι ας μην ενδιαφέρεσαι εσύ για την υγεία σου, μπορεί να ενδιαφέρονται και να ανησυχούν οι οικείοι σου. Ας μη μακρηγορώ με υποθέσεις! Τα οφέλη για την υγεία είναι δεκάδες:



Αλλαγές στην καθημερινότητά σου

Το ήξερες ότι το 40% του σωματικού βάρους ενός μέσου ατόμου είναι μυϊκός ιστός; Το ποσοστό αυτό δεν είναι καθόλου μικρό. Τι θα αλλάξει λοιπόν στο σώμα σου εκτός από την εμφάνιση; Θα αρχίσει σιγά σιγά να αυξάνεται η αντοχή σου, θα ανεβαίνεις άκοπα τις σκάλες δίχως να παίρνεις βαθιά ανάσα πριν ξεκινήσεις. Θα αυξηθεί η δύναμή σου, θα σηκώνεις πιο ευκολά τα ψώνια ή και το παιδί σου. Δεν θα λαχανιάζεις στην πρώτη ανηφόρα και θα επιλέγεις να πηγαίνεις από τις σκάλες στο γραφείο σου. Ο μεταβολισμός σου θα αυξηθεί και θα είναι σε εγρήγορση ακόμα κι όταν το γεύμα σου δεν είναι το ιδανικό.

Τι θα αλλάξει στον οργανισμό σου

Θα έχεις δυνατά οστά: δε θα είναι εύθραυστα και θα διατηρήσουν για περισσότερα χρόνια την οστική τους πυκνότητα! Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια την οποία σίγουρα θες να αποφύγεις.



Θα έχεις δυνατούς συνδέσμους και τένοντες: πόσες φορές έχεις ακούσει για διάστρεμμα ή ρήξη χιαστού; αν ήταν πιο δυνατοί οι σύνδεσμοι σου μπορεί να είχες τραυματίσει λιγότερο ή και καθόλου.



Θα έχεις γρήγορο νευρικό σύστημα: ποιος θεωρείς ότι στέλνει την εντολή όταν πας να πέσεις; Όχι δεν είσαι εσύ…απλά δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς.



Με τη βοήθεια της άσκησης θα βελτιωθεί η ισορροπία και ο συντονισμός σου ενώ παράλληλα θα έχεις πιο ελαστικές και υγιείς αρθρώσεις.



Θα έχεις σωστή στάση σώματος! Σκέψου, πόσο θα σε βοηθήσει αυτό στη δουλεία σου;



Θα θωρακίσεις το ανοσοποιητικό σου και θα μεγαλώσεις το προσδόκιμο ζωής σου.

Μείωση κινδύνου εμφάνισης παθήσεων

Θα μειώσεις αμέτρητους κινδύνους με την άσκηση οι οποίοι δυστυχώς είναι συχνοί, όπως τα καρδιακά νοσήματα (με την ισχαιμική καρδιοπάθεια πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως). Ένας μυς είναι η καρδιά μας και χρειάζεται άσκηση. Μειώνει τα κρούσματα των ημικρανιών, που πολύς κόσμος ταλαιπωρείται για χρόνια. Μειώνει τον κίνδυνο της παχυσαρκίας ή τον βελτιώνει αν υφίσταται. Καθυστερεί την εκδήλωση χρόνιων παθήσεων, καταπολεμά την άνοια, μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης κάποιων μορφών καρκίνου, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, εξομαλύνει την αρτηριακή πίεση, εξισορροπεί τη χοληστερίνη… και πολλά άλλα οφέλη βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τα οποία όμως έχουν «σάρκα και οστά».

Βελτίωσε λοιπόν την ποιότητα της ζωής σου σήμερα. Μην αφήνεις για αύριο την άθληση και τα οφέλη που μπορεί να σου προσφέρει από την πρώτη κιόλας προπόνηση. Η ζωή είναι μικρή… δεν είναι προτιμότερο να τη ζεις στο τώρα και στο έπακρο;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νίκη για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους