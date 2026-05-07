ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:52
ΚΡΗΤΗ
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η Φιλοσοφική Σχολή στην πόλη - Γιορτή στον Κήπο του Ρεθύμνου
κηπος ρεθυμνου
clock 22:26 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει γιορτή στον Κήπο του Ρεθύμνου, στις 16 Μαΐου 2026, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10.30.

Καθηγητές και φοιτητές θα παρουσιάσουν, με ολιγόλεπτες παρουσιάσεις, τη δουλειά που γίνεται στα τρία Τμήματα της Σχολής: ιστορία, φιλολογία, φιλοσοφία, αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης - Αρχαία, Βυζαντινά, Νεοελληνικά και Οθωμανικά.

Θα γίνει λόγος για τις τοιχογραφίες της Κρήτης, μια διατριβή θα ακουστεί με συνοδεία κιθάρας, φιλοσοφία θα συνδυαστεί με τραγούδι, ιστορίες με κακές μάνες, η Πεντάμορφη και το τέρας, απαγγελίες ποιημάτων, ο ταξιδιάρης Καζαντζάκης, ο αντιρατσιστής Καβάφης, οι πάπυροι της Αιγύπτου, μια σύγχρονη κινηματογραφική Μήδεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η κινεζική γλώσσα και άλλα πολλά…

αφισα

Μια γνωριμία με την παλαιότερη Σχολή στην πόλη του Ρεθύμνου, που συνεχίζει να πρωτοπορεί.

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης κήπος Ρεθύμνου
