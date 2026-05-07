Βικτόρια Μπέκαμ: "Ήθελα να είμαι η καλύτερη μαμά, δεν ασκώ καμία πίεση στα παιδιά μου"

Τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τέσσερα παιδιά της εκείνη και ο Ντέιβιντ παρουσίασε η Βικτόρια Μπέκαμ, υπογραμμίζοντας ότι δεν τους άσκησαν ποτέ πίεση. Κατά την εμφάνισή της στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Aspire with Emma Grede, η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την ανατροφή τους και τις οικογενειακές αξίες που τους έδωσαν και δήλωσε ότι μέλημά της ήταν πάντα να είναι η καλύτερη μητέρα που μπορούσε.







«Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό να είσαι γονιός ενήλικων παιδιών από το να είσαι γονιός μικρότερων παιδιών. Απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ», είπε αρχικά, συζητώντας για το πώς η δημόσια κριτική έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως μητέρα.







Όπως είπε στη συνέχεια, ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της πίεσαν ποτέ τα παιδιά τους: «Δεν ασκούμε καμία πίεση στα παιδιά μας, απλώς θέλουμε να κάνουν αυτό που αγαπούν, να δουλεύουν σκληρά και να είναι ευτυχισμένα».







Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η σχεδιάστρια μόδας μίλησε για τη μουσική καριέρα του γιου της, Κρουζ Μπέκαμ, λέγοντας: «Οτιδήποτε θα μπορούσα να κάνω για να τον στηρίξω, να τον ενθαρρύνω και να τον βοηθήσω, αυτή είναι η δουλειά μου ως μητέρα του». Η ίδια επέμεινε λέγοντας: «Δεν έχει ποτέ να κάνει με το να είσαι πιεστικός ή να εξαναγκάζεις. Έχει να κάνει με το να είσαι εκεί για να στηρίζεις».

