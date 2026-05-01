Η καλύτερη τονοσαλάτα που έχεις δοκιμάσει: Έτοιμη σε 5 λεπτά!

Αυτή η πανεύκολη τονοσαλάτα 5 λεπτών συνδυάζει 180g τόνο, 100g καλαμπόκι, 2 βραστά αυγά, 4-5 ντοματίνια και μαρούλι, δημιουργώντας ένα πεντανόστιμο και γρήγορο γεύμα. Το μυστικό υλικό που απογειώνει τη γεύση είναι συχνά ένας συνδυασμός από γιαούρτι, μαγιονέζα, μουστάρδα και λίγο λεμόνι, που δίνει κρεμώδη υφή.

Υλικά για την Τονοσαλάτα (5 λεπτά):

Τόνος: 180γρ. (σε νερό ή λάδι, στραγγισμένος)

Καλαμπόκι: 100γρ.

Αυγά: 2 βραστά (κομμένα)

Ντοματίνια: 4-5 τεμάχια (κομμένα στη μέση)

Μαρούλι: 4-5 φύλλα (ψιλοκομμένα)

Λάδι/Σως: Ελαιόλαδο, χυμός λεμονιού, αλάτι, πιπέρι, άνηθος

Το "Μυστικό" (για κρεμώδη εκδοχή): 1-2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό, 1 κ.γ. μουστάρδα, 1 κ.γ. μαγιονέζα

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνετε τον στραγγισμένο τόνο και τον σπάτε με ένα πιρούνι.Προσθέτετε το καλαμπόκι, τα ντοματίνια, το μαρούλι και τα βραστά αυγά. Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύετε το γιαούρτι, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, το λεμόνι, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι. Περιχύνετε τη σαλάτα με τη σως και ανακατεύετε καλά. Σερβίρετε αμέσως ή αφήνετε στο ψυγείο. Για μια πιο υγιεινή εκδοχή, παραλείψτε τη μαγιονέζα και χρησιμοποιήστε μόνο γιαούρτι.

