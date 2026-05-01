ΤΕΤ.06 Μαΐ 2026 23:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η καλύτερη τονοσαλάτα που έχεις δοκιμάσει: Έτοιμη σε 5 λεπτά!
τονοσαλάτα
clock 09:18 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυτή η πανεύκολη τονοσαλάτα 5 λεπτών συνδυάζει 180g τόνο, 100g καλαμπόκι, 2 βραστά αυγά, 4-5 ντοματίνια και μαρούλι, δημιουργώντας ένα πεντανόστιμο και γρήγορο γεύμα. Το μυστικό υλικό που απογειώνει τη γεύση είναι συχνά ένας συνδυασμός από γιαούρτι, μαγιονέζα, μουστάρδα και λίγο λεμόνι, που δίνει κρεμώδη υφή.

Υλικά για την Τονοσαλάτα (5 λεπτά):

  • Τόνος: 180γρ. (σε νερό ή λάδι, στραγγισμένος)
  • Καλαμπόκι: 100γρ.
  • Αυγά: 2 βραστά (κομμένα)
  • Ντοματίνια: 4-5 τεμάχια (κομμένα στη μέση)
  • Μαρούλι: 4-5 φύλλα (ψιλοκομμένα)
  • Λάδι/Σως: Ελαιόλαδο, χυμός λεμονιού, αλάτι, πιπέρι, άνηθος
  • Το "Μυστικό" (για κρεμώδη εκδοχή): 1-2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό, 1 κ.γ. μουστάρδα, 1 κ.γ. μαγιονέζα

Εκτέλεση: 

Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνετε τον στραγγισμένο τόνο και τον σπάτε με ένα πιρούνι.Προσθέτετε το καλαμπόκι, τα ντοματίνια, το μαρούλι και τα βραστά αυγά. Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύετε το γιαούρτι, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, το λεμόνι, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι. Περιχύνετε τη σαλάτα με τη σως και ανακατεύετε καλά. Σερβίρετε αμέσως ή αφήνετε στο ψυγείο. Για μια πιο υγιεινή εκδοχή, παραλείψτε τη μαγιονέζα και χρησιμοποιήστε μόνο γιαούρτι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Πυροβόλησε έξι φορές, άφησε την σύζυγο στο σπίτι και μετά παραδόθηκε

Ηράκλειο: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τόνος Σαλάτα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis