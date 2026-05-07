Νοσοκομείο Χανίων: Σήμα κινδύνου για ΤΕΠ και Παθολογικές Κλινικές από τους ειδικευόμενους γιατρούς

Σήμα κινδύνου για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των Παθολογικών Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων εκπέμπουν οι ειδικευόμενοι γιατροί , κάνοντας λόγο για οριακή κατάσταση λόγω σοβαρής υποστελέχωσης και εξαντλητικών συνθηκών εργασίας.

Όπως αναφέρουν, ο συνδυασμός του μεγάλου όγκου περιστατικών, της απουσίας συστηματικής διαλογής και της έλλειψης επιμελητών στα επείγοντα δημιουργεί συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ιατρικών λαθών, πολύωρων αναμονών και ενδεχομένως απώλειας ανθρώπινων ζωών. Οι ίδιοι περιγράφουν καθημερινότητα με συνεχείς μετακινήσεις ανάμεσα σε βαριά περιστατικά, εφημερίες εξαντλητικής διάρκειας και κάλυψη ελλείψεων που ξεπερνούν, όπως λένε, τις δυνατότητες του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν άμεση ενίσχυση των επειγόντων με μόνιμο ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ουσιαστική στελέχωση των παθολογικών κλινικών και λειτουργία διαλογής ασθενών σε 24ωρη βάση, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση των αντιδράσεών τους.

Η ανακοίνωσή τους:

«Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ειδικευόμενος ιατρός βρέθηκε υπεύθυνος για το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών, χωρίς επιμελητή επειγόντων, χωρίς επιμελητή ορόφου και χωρίς επιπλέον ειδικευόμενο συνάδελφο.

Συγκεκριμένα, στις 11:00 το πρωί, ο εν λόγω ειδικευόμενος μόλις είχε παραλάβει σε βαριά κατάσταση ασθενή που προσήλθε μέσω ασθενοφόρου. Έπειτα από την αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς αυτού, καλείται από το προσωπικό του ΕΚΑΒ να ετοιμάσει τον χώρο της αναζωογόνησης, καθώς επρόκειτο να μεταφερθεί νέο περιστατικό που χρήζει καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Ο ειδικευόμενος ιατρός ενημερώνει τους εφημερεύοντες καρδιολόγους και αναισθησιολόγους για το περιστατικό και λίγο αργότερα παραλαμβάνει νέο 49χρονο ασθενή σε ανακοπή. Έπειτα από λίγη ώρα φτάνει στον χώρο η ομάδα αναζωογόνησης (2 ιατροί) και ξεκινά η διαδικασία ΚΑΡΠΑ, με συνολικά 5 κύκλους χορήγησης αδρεναλίνης και θωρακικών συμπιέσεων. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζωογόνησης, ο χώρος των παθολογικών επειγόντων παρέμενε χωρίς ιατρό. Εν μέσω μαλάξεων, ο ειδικευόμενος ιατρός κλήθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό των παθολογικών επειγόντων, επειδή μόλις προσήλθε νέο περιστατικό με αποκορεσμό, το οποίο έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης.

Παράλληλα, ενημερώθηκε ότι η ειδικευμένη επιμελήτρια των επειγόντων, η οποία είχε αναλάβει την πρωινή βάρδια της ημέρας, δεν θα προσέλθει λόγω ασθένειας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης από άλλο επιμελητή ιατρό.

Ζήτησε άμεσα βοήθεια από τον δεύτερο εφημερεύοντα ειδικευόμενο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούσε επίσκεψη στον όροφο για τους ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς.

Ο ασθενής που είχε πλέον σταθεροποιηθεί στην αναζωογόνηση έχρηζε επείγουσας αξονικής τομογραφίας, υπό συνοδεία του ειδικευόμενου που είχε ξεκινήσει το περιστατικό και του αναισθησιολόγου.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προς την αξονική, ο ασθενής παρουσίασε εκ νέου πτώση αρτηριακής πίεσης και κορεσμού οξυγόνου. Τη στιγμή που γινόταν η αντιμετώπιση αυτής της επιδείνωσης, ο ειδικευόμενος ιατρός κλήθηκε εκ νέου από το νοσηλευτικό προσωπικό των επειγόντων, καθώς προσήλθε ασθενής με οξεία πτώση επιπέδου συνείδησης.

Αναγκάστηκε να αφήσει τον ασθενή της αναζωογόνησης, ώστε να μεταβεί στα επείγοντα. Εκεί, ,μόλις είχε κατέβει ο συνάδελφός του από τον όροφο, με ελάχιστη κλινική εμπειρία. Συμπερασματικά, στον χώρο των παθολογικών επειγόντων παρέμενε ουσιαστικά ένας ιατρός, ανειδίκευτος, με λιγότερο από έναν χρόνο εμπειρίας, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το σύνολο των παθολογικών περιστατικών για έναν νομό εκατόν είκοσι χιλιάδων κατοίκων.

Τα παραπάνω γεγονότα είναι δύσκολο να αναλυθούν χωρίς να τοποθετηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας του νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων δεν δύναται να καλύψει τις εφημερίες επιμελητών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω υποστελέχωσης. Επιπλέον, δεν διαθέτει σύστημα διαλογής (triage) σε καθημερινή βάση, το οποίο θα επέτρεπε τον διαχωρισμό των οξέων περιστατικών από εκείνα που δεν χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ως εκ τούτου, προκύπτει ένα σημαντικό κενό στελέχωσης, το οποίο καλούνται να καλύψουν οι επιμελητές των δύο παθολογικών κλινικών.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί δραματικά, καθώς δύο επιμελητές της Α’ Παθολογικής Κλινικής παραιτήθηκαν, με αποτέλεσμα να παραμείνουν συνολικά πέντε επιμελητές για δύο παθολογικές κλινικές.

Σε εφημερίες αργίας, όπως ήταν αυτή της Κυριακής, καλείται να εφημερεύσει ένας ειδικευμένος παθολόγος για ένα τμήμα παθολογικής, με συνολικά 30-40 νοσηλευόμενους, ενώ ταυτόχρονα καλείται να καλύψει το τμήμα παθολογικών επειγόντων περιστατικών, όπου η καθημερινή προσέλευση κυμαίνεται από 80 έως 160 περιστατικά.

Σε αυτό το έργο έχουν κληθεί να υποβοηθήσουν οι ειδικευόμενοι των παθολογικών κλινικών, καλύπτοντας 24 ώρες το 24ωρο τον χώρο των επειγόντων, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο ένας επιμελητής να ανταποκριθεί μόνος του σε τέτοιο όγκο ασθενών. Αυτή η συνθήκη, που σε άλλα νοσοκομεία αποτελεί μέρος του rotation και της εκπαίδευσης των ειδικευομένων, στα Χανιά αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της

ειδικότητας.

Πρόκειται για μια κατάσταση άσκησης ιατρικής που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη ή σενάρια μαζικής καταστροφής, καθώς ο αριθμός των οξέων περιστατικών υπερβαίνει κατά πολύ τις πραγματικές δυνατότητες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί εκτελούν 24ωρες εφημερίες σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει καθημερινά, χωρίς πλέον να υπάρχει δυνατότητα να εναλλάσσεται ο φόρτος μεταξύ κλινικών, εξαιτίας κρίσιμης υποστελέχωσης στο επίπεδο των ίδιων των κλινικών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας ειδικευόμενος παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εργάζεται 26-27 συνεχόμενες ώρες, 7 φορές τον μήνα, επιπλέον των κανονικών πρωινών βαρδιών στην κλινική.

Ο συνδυασμός αυτού του φόρτου περιστατικών — συχνά χωρίς διαλογή και χωρίς επιμελητή επειγόντων — δημιουργεί συνθήκες που με βεβαιότητα θα οδηγήσουν σε ιατρικά λάθη, απώλειες ανθρώπινων ζωών και χρόνους αναμονής που ξεπερνούν τις 10 ώρες.

Και όλα αυτά αφορούν περίοδο φθινοπώρου εώς την άνοιξη. Η Κρήτη, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, δέχεται 2 έως 3 εκατομμύρια επισκέπτες, με αποτέλεσμα η προσέλευση στα παθολογικά επείγοντα να τριπλασιάζεται εκείνη την περίοδο.

Συνεπώς, η κατάσταση που περιγράφηκε στην αρχή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη «ακραία» στιγμή ενός ελλειμματικού συστήματος υγείας, αλλά την καθημερινότητα στην εργασία και την εκπαίδευση ενός ειδικευόμενου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ως ειδικευόμενοι των παθολογικών κλινικών αντιλαμβανόμαστε τον άμεσο κίνδυνο της υποστελέχωσης για τη δημόσια υγεία στον νομό Χανίων και απαιτούμε:

• Να δοθούν άμεσα κίνητρα με σκοπό τη στελέχωση των επειγόντων περιστατικών καθημερινά από ειδικό ιατρό.

• Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για τη στελέχωση των παθολογικών κλινικών.

• Να διαβεβαιωθεί λειτουργία διαλογής 24 ώρες το 24ωρο.

Η κινητοποίηση αυτή δεν αποτελεί μία καθαρά συμβολική τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών παθολογίας, αλλά την αρχή μιας αλληλουχίας δράσεων με αντίστοιχη κλιμάκωση. Οι περιστάσεις ωθούνε τους ειδικευόμενους των παθολογικών κλινικών, με μαθηματική ακρίβεια, σε μαζική παραίτηση. Δεδομένου του ότι οι ειδικευόμενοι παθολογίας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των επειγόντων περιστατικών, καθιστάται επισφαλής η λειτουργία του νοσοκομείου.

Ειδικευόμενοι Α’ και Β’Παθολογικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων >.

