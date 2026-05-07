Κρήτη: Εγκαίνια του πρώτου Ιερού Ναού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού (εικόνες)

Το απόγευμα της Κυριακής, 3ης Μαΐου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε τα Ιερά Εγκαίνια του Ιερού Παρεκκλησίου επ’ ονόματι του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού στο Ιερό Μετόχιο Αγίου Αποστόλου Παύλου Γάλλου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο.

Μετά την Κατάθεση των Ιερών Λειψάνων και την Ακολουθία του Εσπερινού τελέσθηκαν τα Ιερά Εγκαίνια του εν λόγω Παρεκκλησίου σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη εγκάρδια τον Ιεροεπιστάτου του Μετοχίου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Άνθιμο Μαντζουράνη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, για τη μέριμνα, την επιστασία και τη φροντίδα του για την ετοιμασία των Ιερών Εγκαινίων και για την εν γένει διακονία του στην Τοπική μας Εκκλησία.

Στα Ιερά Εγκαίνια μετείχαν Κληρικοί από διάφορα μέρη της Μεγαλονήσου Κρήτης, παρέστησαν δε, μεταξύ άλλων, η κ. Μαίρη Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, μετά του συζύγου της κ. Χρήστου Λιονή, Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Κρήτης, και πλήθος πιστών.

Ιδιαίτερη ευλογία υπήρξε η έλευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Χαρακιανής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, την οποία εκόμισε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης.

Κατά την απόλυση των Ιερών Εγκαινίων αφίχθη στο Ιερό Μετόχιο ο Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος, ο οποίος ευλόγησε την παρατεθείσα εόρτια τράπεζα και ευχήθηκε καταλλήλως προς όλους.

