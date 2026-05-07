Φράγμα Αποσελέμη: Συμφωνία για 5,8 εκατ. κυβικά νερού στην Ανατολική Κρήτη μέχρι τον Μάιο του 2027

Συμφωνία για τη διάθεση συνολικά 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις ΔΕΥΑ της Ανατολικής Κρήτης για το υδρολογικό έτος Μάιος 2026 – Μάιος 2027 επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στην Αγυιά Χανίων, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο για τη φετινή περίοδο όσο και σε ορίζοντα τριετίας.

Παράλληλα, για πρώτη φορά τέθηκε σε οργανωμένη βάση και ο τριετής σχεδιασμός για τη διαχείριση του νερού στην Ανατολική Κρήτη, ως ένα πλαίσιο συντονισμού και προγραμματισμού για τα επόμενα χρόνια, με δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης ανάλογα με τα πραγματικά υδρολογικά δεδομένα, τις εισροές νερού στο Φράγμα Αποσελέμη και τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται σε κάθε περίοδο.

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο πρόεδρος του ΟΑΚ Θοδωρής Νίνος ανέφερε ότι για το Ηράκλειο προβλέπεται σημαντική αύξηση στις ποσότητες νερού που θα λαμβάνει από το Φράγμα Αποσελέμη ήδη από τον επόμενο μήνα, καθώς η παροχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα.

Όπως εξήγησε, κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, όταν καταγράφεται η κορύφωση της ζήτησης λόγω της αυξημένης τουριστικής και καταναλωτικής πίεσης, η ποσότητα που θα διατίθεται στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδεχομένως να ξεπεράσει ακόμη και τα 800 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα .

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ποσότητες νερού που βρίσκονται σήμερα στον ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη αγγίζουν τα 12.975.000 κυβικά μέτρα, στοιχείο που δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της φετινής περιόδου στην Ανατολική Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια νερού και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην Ανατολική Κρήτη.

Όπως επισημάνθηκε, ο σχεδιασμός παραμένει δυναμικός και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις πραγματικές υδρολογικές συνθήκες και τις ανάγκες που θα προκύπτουν σε κάθε υδρολογικό κύκλο.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε ότι μετά από διαδοχικές και ιδιαίτερα δύσκολες υδρολογικές χρονιές, το γεγονός ότι σήμερα στο Φράγμα Αποσελέμη υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού δημιουργεί σαφώς πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

