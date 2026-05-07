Άγιος Έρωτας: Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της
αγιος
clock 16:00 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής  Aγιος Έρωτας επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 107ο: Η έλευση της Κικής στη Στέρνα, αλλάζει τις ισορροπίες. Προσπαθούν όλοι να την κρύψουν από τον Παύλο, την ώρα που η Δώρα ζητάει από τον Παύλο να τη συνοδέψει στην εκκλησία για το γάμο της. Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της και παράλληλα, εκπλήσσεται από μια κίνηση του Λεωνίδα. Η έξοδος της Ελένης και του Περικλή εξελίσσεται ευχάριστα κι ο Ηλίας προσπαθεί να καταλάβει το πραγματικό κίνητρο της Ελένης. Η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την Κική, ενώ η Στεργίου προκαλεί νέες υποψίες στη Χριστίνα σχετικά με τον Αντρέα. Ο Νικόλαος μαθαίνει έκπληκτος ότι η Δέσποινα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο νέο της πόστο και ανησυχεί. Εν τω μεταξύ, η αυτοκτονία του Σωτήρη σοκάρει και ο Νικηφόρος προσπαθεί να καταλάβει τι ώθησε τον χωροφύλακα σε μια τέτοια πράξη…

Σειρά spoiler
