Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα: «Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας σκότωνε το παιδί μου»

Καταβεβλημένος και βυθισμένος στο πένθος, ο πατέρας του 20χρονου απευθυνόμενος στο δολοφόνο του γιου του έστειλε το μήνυμα πως αν ήταν να γυρίσει πίσω το δικό του παιδί, ας σκότωνε τον Νικήτα.



«Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας σκότωνε το παιδί μου» είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» χαρακτηριστικά ο τραγικός πατέρας από την Κρήτη, ο οποίος σήμερα έντυσε γαμπρό και οδήγησε το παιδί του στην τελευταία του κατοικία.



Ο πατέρας θυμήθηκε μεταξύ άλλων, τι είχε πει στον Κώστα Παρασύρη, το βράδυ του τραγικού τροχαίου, όταν συναντήθηκαν στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν τα παιδιά τους βαριά τραυματισμένα.



«Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα του είπα ότι προτιμούσα να είναι το παιδί μου σκοτωμένο παρά το δικό του» είπε χαρακτηριστικά.





Για το καθεστώς τρόμου στο οποίο ζούσε τρία χρόνια η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα, μίλησε επίσης ο τραγικός πατέρας εξηγώντας πως κοιμόταν με τα παπούτσια γιατί ήθελε να είναι έτοιμος σε περίπτωση που μέσα στην νύχτα ο γιος του τον έπαιρνε τηλέφωνο ότι τον χρειαζόταν.



«Έχω να πάω τρία χρόνια σε χαρές, πενθούσα το παιδί τρία χρόνια. Κοιμόμουν στον καναπέ με τα παπούτσια γιατί τον περίμενα να έρθει, και περίμενα μήπως μας πάρει τηλέφωνο να πάω να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει τρεις απόπειρες να μου σκοτώσει το παιδί» ανέφερε ο πατέρας του Νικήτα και πρόσθεσε πως: «Έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα της Αμμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει».

