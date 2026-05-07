Δήμος Μινώα Πεδιάδος: Έως την Παρασκευή 29 Μαΐου η ρύθμιση χρεών για τη συνέχιση της άρδευσης

Ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2026, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει ότι θα συνεχιστεί και φέτος η προσπάθεια για το «νοικοκύρεμα» του συστήματος άρδευσης, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τις ανάγκες των καλλιεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι καταναλωτές αρδευτικού νερού που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει να προχωρήσουν στην τακτοποίησή τους, έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεούται από τη νομοθεσία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης υδρομέτρων από οφειλέτες που δεν θα ανταποκριθούν.

Τα υπόλοιπα μέτρα που αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μινώα Πεδιάδας και πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας και της ορθολογικής διαχείρισης του νερού άρδευσης, είναι τα εξής:

1. Δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις για παροχές άρδευσης. Εξαιρούνται οι μεταφορές, μεταβιβάσεις και επανασυνδέσεις υδρομέτρων στο ίδιο αρδευτικό δίκτυο, μετά από ρύθμιση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να εγκρίνονται νέες παροχές άρδευσης για το 2026 σε περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα όταν κινδυνεύει το εισόδημα παραγωγών ή το φυτικό κεφάλαιο πολυετών καλλιεργειών και όπου έχει βελτιωθεί το σύστημα διαχείρισης άρδευσης. Για κάθε αίτημα θα απαιτείται εισήγηση της υπηρεσίας άρδευσης και απόφαση της αρμόδιας Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, ενώ σε περίπτωση μη ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης, η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τη Δημοτική Επιτροπή.

3. Απαγορεύεται η νυχτερινή λειτουργία των γεωτρήσεων άρδευσης. Το ωράριο λειτουργίας θα καθορίζεται με απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, εκτός περιπτώσεων δημοσίου συμφέροντος.

4. Απαγορεύεται η άρδευση εκτός πρωινών, απογευματινών και εσπερινών ωρών, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων ή καύσωνα. Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή στάγδην άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού.

5. Οι καταναλωτές άρδευσης υποχρεούνται να ελέγχουν τακτικά τα υδρόμετρα και τα ιδιωτικά δίκτυά τους για πιθανές διαρροές ή υπερκαταναλώσεις, για τις οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.

6. Σε περιπτώσεις αλόγιστης χρήσης ή άσκοπης κατασπατάλησης νερού θα γίνεται άμεση διακοπή της παροχής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Άρδευσης.

7. Το πρόγραμμα άρδευσης κάθε Τοπικής Κοινότητας θα καθορίζεται από την αντίστοιχη Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, με βάση τις διαθέσιμες ποσότητες νερού και τις ανάγκες των καλλιεργειών της περιοχής.

8. Σε περιπτώσεις μείωσης στάθμης ή παροχής νερού από μικτές γεωτρήσεις ή πηγές, θα διακόπτεται η άρδευση ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης.

9. Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται σε αποζημιώσεις για ζημιές σε καλλιέργειες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω ανεπάρκειας του παρεχόμενου νερού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 2026, όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 19/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, έως ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί η σχετική απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Τον Ιούλιο παραδίδεται σε χρήση το πάρκο Ερυθραίας - Έργο πνοής για τα νότια προάστια