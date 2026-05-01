Λύσεις “5 αστέρων” για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από την CrediaBank!

Έχεις ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα και θέλεις οι πελάτες σου να νιώθουν σαν το σπίτι τους;



Κι εμείς το ίδιο!

Γι’ αυτό στην CrediaBank, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση “5 αστέρων” που συνδυάζει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις και έξυπνα επιχειρηματικά εργαλεία.

Μια ολιστική τραπεζική προσέγγιση “5 αστέρων” για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

1. Η CrediaBank είναι σύμμαχος στην αποδοτική διαχείριση των συναλλαγών και συνδυάζει ευελιξία με απόδοση στην καθημερινή τραπεζική σου εμπειρία προσφέροντας:

λογαριασμό όψεως “Prime Business” με επιτόκιο 1,15% για ποσά από €5.000 έως €50.000

έκπτωση 50% στα εξερχόμενα εμβάσματα του λογαριασμού όψεως έως 30.06.2026

μηδενικά έξοδα στα εισερχόμενα εμβάσματα του λογαριασμού όψεως

δυνατότητα προθεσμιακής κατάθεσης

2. Η CrediaBank σε συνεργασία με τη epay-Euronet παρέχει ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες POS με ευνοϊκή τιμολόγηση για κάθε ανάγκη της επιχείρησής σου από τη διαχείριση κρατήσεων έως την πληρωμή, με αποδοχή όλων των διεθνών καρτών πληρωμών μέσω διασύνδεσης σε διεθνείς πλατφόρμες. Η εμπειρία πληρωμών αναβαθμίζεται με δυνατότητα ευνοϊκής τιμολόγησης στο μίσθωμα ή στο πάγιο τέλος εγκατάστασης.





3. Θες ένα πρόγραμμα μισθοδοσίας με ουσιαστικά οφέλη για εσένα και τους εργαζόμενους της επιχείρησής σου; Με το πρόγραμμα «Μισθοδοσία Plus», η διαχείριση της μισθοδοσίας γίνεται γρήγορα και απλά και προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο της επιχείρησής σου προϊόντα και υπηρεσίες με προνόμια και εξυπηρέτηση σε περισσότερα από 2.500 σημεία με ΑΤΜ.

4. Θωράκισε την επιχείρησή σου με ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πακέτο που σου παρέχει πλήρη κάλυψη για κτίριο, περιεχόμενο, αστική ευθύνη, συναλλαγές μέσω POS και κυβερνοεπιθέσεις, με την αξιοπιστία αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών.

5. Η CrediaBank προσφέρει χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκούς όρους, χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος έως τις 30.06.2026, για να αποκτήσεις τη ρευστότητα που χρειάζεσαι τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για την υλοποίηση των επενδυτικών σου σχεδίων — από την επέκταση και την ανακαίνιση έως την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής σου.



Παράλληλα, παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσει σε συγχρηματοδοτούμενα και εγγυοδοτικά προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, InvestEU, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις δράσεων ΕΣΠΑ, προσφέροντάς σου ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης.



Με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού συμβούλου, λαμβάνεις την απαραίτητη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο, ώστε να προχωρήσεις με σιγουριά και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σου πλάνου.





Κάνε το επόμενο βήμα με την CrediaBank, αναβάθμισε την καθημερινότητά σου και απογείωσε την εμπειρία των πελατών σου με λύσεις που στηρίζουν το όραμά σου για ένα πραγματικά φιλόξενο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

Μάθε περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις των προϊόντων και ζήτησε την ιδανική λύση, σχεδιασμένη για τη δική σου επιχείρηση στο crediabank.com ή σε ένα κατάστημα CrediaBank χωρίς ραντεβού.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις



