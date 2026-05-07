Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ: Οι Βρυξέλλες καθυστερούν, ο Τραμπ απειλεί για δασμούς

Σε νέο αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την πολυσυζητημένη εμπορική συμφωνία, καθώς οι μαραθώνιες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης δεν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ συναντήθηκαν προκειμένου να εξετάσουν τροποποιήσεις στη διατλαντική συμφωνία που είχε επιτευχθεί σε αρχικό επίπεδο τον περασμένο Ιούλιο.

Παρά τις πιέσεις και τις προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν χωρίς τελικό αποτέλεσμα, με τις διαβουλεύσεις να μεταφέρονται πλέον στις επόμενες εβδομάδες.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας, Μιχαήλ Δαμιανός, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές πλευρές παραμένουν «δεσμευμένες να κινηθούν γρήγορα», επιχειρώντας να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά.

Η καθυστέρηση, ωστόσο, εντείνει την πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία εμφανίζεται ολοένα πιο επιθετική στο εμπορικό μέτωπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να αυξήσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25% από 15%, κατηγορώντας ευθέως την Ευρώπη ότι καθυστερεί υπερβολικά την επικύρωση της συμφωνίας.

Η απειλή αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία παραμένει εξαιρετικά εκτεθειμένη στην αμερικανική αγορά. Γερμανικοί κολοσσοί του κλάδου, αλλά και ευρύτερα η ευρωπαϊκή βιομηχανία, παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία το ενδεχόμενο νέου κύματος προστατευτισμού από την Ουάσιγκτον.

Βάσει της αρχικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δεσμευθεί να καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη διατήρηση ανώτατου ορίου 15% στους περισσότερους αμερικανικούς δασμούς για ευρωπαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή μέρους των δεσμεύσεών τους, ενώ η ευρωπαϊκή πλευρά συνεχίζει τη σύνθετη νομοθετική διαδικασία που απαιτείται για την πλήρη επικύρωση της συμφωνίας από τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην ΕΕ, Andrew Puzder, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναμένει «πολύ σύντομα» υψηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος άμεσα.

