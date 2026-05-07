Γιώργος Λιάγκας: Η μεγάλη άνοδός του στους πίνακες τηλεθέασης γίνεται «όπλο» στις διαπραγματεύσεις του με τον ΑΝΤ1

Το 25,5% άγγιξε το Πρωινό στο δυναμικό κοινό το πρωί της Τρίτης, με την εκπομπή να κάνει μέσο όρο 17%, κερδίζοντας με άνεση την πρωτιά στη ζώνη της

Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις του με τον ΑΝΤ1 δεν έχουν προχωρήσει καθώς η απόσταση που χωρίσει τις δύο πλευρές στο κομμάτι του budget παραμένει αρκετά μεγάλη και ο Γιώργος Λιάγκας, όπως ακούγεται, δεν έχει σκοπό να υποχωρήσει, θέλοντας το καλύτερο για την εκπομπή του που παραμένει μία από τις πιο «ακριβές» στην πρωινή ζώνη μαζί με το Buongiorno της Φαίης Σκορδά στο MEGA που επίσης πρόκειται να δεχτεί περικοπές στο κόστος.

Με την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών να έχει ευνοήσει την εκπομπή του και την επιστροφή του -πιο συγκρατημένου- Σταύρου Μπαλάσκα στην ενημερωτική ενότητα, ο Γιώργος Λιάγκας παίρνει το απαραίτητο προβάδισμα στην τηλεθέαση τη στιγμή ακριβώς που το χρειαζόταν περισσότερο.

Η αλήθεια είναι πως μια τόσο ηχηρή αποχώρηση τη δεδομένη στιγμή, μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε στο κανάλι του Αμαρουσίου μετά από μια χρονιά με σημαντικές απώλειες σε όλες τις ζώνες, παρά την προσωρινή ανακούφιση που χάρισε στη διοίκηση η επιτυχία του Your Face Sounds Familiar στην prime time της Κυριακής.

Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλάνο αντικατάστασης του Γιώργου Λιάγκα, κάτι που γίνεται ακόμα πιο δύσκολο (για όλους) μετά τη συμφωνία των μεγάλων «παικτών» (ALPHA, STAR, MEGA, ANT1) της τηλεοπτικής αγοράς να μην διεκδικήσει ο ένας τα πρόσωπα του άλλου, ώστε να δεχτούν αναγκαστικά όλοι τις μειώσεις τα μπάτζετ που έχει επιβάλει η κρίση στη διαφημιστική αγορά.

Πηγή huffpost

