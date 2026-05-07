Ηράκλειο: "Επίθεση" ομάδας προκλητικών εφήβων σε ποδηλάτη

Μία απίστευτη καταγγελία έκανε στο Ράδιο Κρήτη πολίτης, ο οποίος κινούνταν με το ποδήλατό του από την πλατεία Κύπρου προς τη Λεωφόρο Κνωσού, χθες το βράδυ (Τετάρτη 6/5).

Οπως είπε, στο Μνημείο Μικρασιατών, που όπως πολλά σημεία στο Ηράκλειο ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι, ήταν μαζεμένη μία παρέα εφήβων, 6 - 7 άτομα.

Ενώ ο πολίτης περνούσε από το σημείο, ένας από τους νεαρούς, κινήθηκε προς το δρόμο, κατέβασε το παντελόνι του και με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα, του φώναξε προκλητικά "δώσε μου ένα ευρώ για να δεις κι άλλα".

Οταν ο πολίτης του έκανε παρατήρηση, όλη η παρέα κινήθηκε επιθετικά εναντίον του, φωνάζοντας και βρίζοντάς τον!

"Πραγματικά ένιωσα ότι κινδυνεύω, ανέπτυξα ταχύτητα και απομακρύνθηκα", είπε, προσθέτοντας ότι κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Παράλληλα τόνισε, ότι η έλλειψη αστυνόμευσης σε συνδυασμό με την έλλειψη φωτισμού ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας στους πολίτες.

