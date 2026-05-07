Κρήτη: Βουβός πόνος και αναπάντητα "γιατί" στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα (εικόνες)

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Νικήστρατου (Νικήτα) Γεμιστού, στο χωριό Χώνος Μυλοπτάμου.

Σε κλίμα οδύνης και τον πόνο να είναι αβάσταχτος και τα "γιατί" αναπάντητα συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αμμουδάρα, ανήμερα των γενεθλίων του, από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του.

Η ατμόσφαιρα ήταν ασφυκτικά φορτισμένη, με το χωριό να βυθίζεται στη σιωπή και τον πόνο για τον άδικο χαμό του νεαρού, η δολοφονία του οποίου συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Λίγο πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία, η θλίψη μετατράπηκε σε οργή, όταν συγγενείς του 20χρονου αντέδρασαν έντονα στην παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή υπό τον φόβο νέας έντασης.

Μέσα σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης, ακούστηκαν φωνές προς τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το σημείο, με μέλη της οικογένειας να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι —όπως υποστηρίζουν— επί χρόνια ζητούσαν προστασία και δεν εισακούστηκαν. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν, σε μία στιγμή που αποτύπωσε το μέγεθος της οργής αλλά και της πίκρας που έχει αφήσει πίσω της η τραγωδία.

Η υπόθεση είχε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μακρύ ιστορικό εντάσεων και καταγγελιών.

Η οικογένεια του 20χρονου υποστήριζε ότι φοβόταν εδώ και καιρό για τη ζωή του, ενώ είχαν προηγηθεί μηνύσεις και καταγγελίες σε βάρος του 54χρονου δράστη για απειλές, σωματικές βλάβες και οπλοχρησία. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2024 ο 54χρονος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία του νεαρού, καθώς φέρεται να τον είχε χτυπήσει και να είχε πυροβολήσει εναντίον του χωρίς να τον τραυματίσει. Παρά τη σύλληψή του και την αφαίρεση του νόμιμου όπλου που κατείχε, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε πως κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στις Αρχές υπήρχε άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ο 54χρονος είχε συλληφθεί επανειλημμένα και είχε οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

